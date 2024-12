Por lealtad a Poncho de Nigris: Wendy Guevara rechaza a Telemundo tras pleito con Maripily

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida influencer, Wendy Guevara, acaba de emplear sus redes sociales para confirmar que ella tomó la decisión de rechazar la invitación que le extendió Telemundo para asistir a sus programas, y todo para mostrarle lealtad a Poncho de Nigris, en medio de su intensa pelea con la tan polémico estrella del reality show, Maripily Rivera, por la que han tachado al regiomontano de ser un "misógino" y "violento".

Esto comenzó cuando en Hoy Día hicieron que Poncho emitiera su opinión de Maripily y este dijo que tenía macana y que Guevara le ganaba, por lo que Rivera respondió: "No soy un hombre, yo soy una mujer pero tengo pantalones para ponerte en su sitio". Horas después, Poncho en redes externó: "No, no pareces una mujer de verdad, no, pareces un gorila con testosterona enojado, se te baja el pi... desde, que no, y luego la cara así como, no sé, sentí que me iba a tirar, y luego se paró a hacer su pancho ahí parda, me da una vergüenza".

De igual forma se fue en contra de Telemundo y sus presentadores, como Penélope Menchaca y Chiky Bombom, afirmando que estaban comenzando una campaña de desprestigio en su contra y eso no era justo, pues para empezar ellos le llamaron para que subiera el rating: "Me trataron mal… para haberme invitado, me trataron súper mal y después todos los conductores se pusieron a hablar mal de mí y a levantar a esta señora".

Ahora, a varios días de la pelea de los exparticipantes de Guerreros 2020, Guevara en un en vivo de sus redes sociales declaró que la invitaron a Hoy Día de igual forma, pero que ella no piensa asistir a Telemundo debido a que no le parece correcto lo que hicieron en conrra de su amigo: "Me acaban de hablar de allá para invitarme a los programas en los que estuvo Poncho, pero no, hermanas, no voy a ir a esto de Telemundo. Ando acá en León y se me hizo muy mala onda lo que le están haciendo a Poncho de Nigris".

Finalmente, la actriz de Un Amor Viejo en París, mencionó que ella sí va a defender a De Nigris porque es su amigo y tampoco siente que haya sido muy agresivo ni que ofendiera a Rivera en la TV, pero que ya después se tuvo que defender porque ella sí lo hizo: "Sí lo defiendo, porque sí se pasaron los conductores. Creo que no era para tanto, para tacharlo de maltratador. Primero, él no insultó. Ya después se defendió, pero creo que los de la televisora ya se pasaron. Lo andan funando. Poncho es mi amigo personal (risas). Ya es demasiado".

Fuente: Tribuna del Yaqui