Se divorció y fracasó: Tras años retirado, exgalán de TV Azteca regresa a México y pide trabajo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de las novelas, quien debutó en la actuación con TV Azteca y que dejó la televisión mexicana hace dos décadas, sorprendió a sus seguidores debido a que recientemente regresó a México y confirmó que está buscando volver a trabajar en nuestro país. Se trata de Jorge Luis Pila, artista originario de Cuba que saltó a la fama en el espectáculo mexicano cuando protagonizó Al Norte del Corazón.

Este melodrama fue producido en la empresa del Ajusco y la co-protagonista del cubano fue la guapísima actriz Anette Michel, de quien se enamoró y hasta acabaron casados por unos cuantos meses. Luego Jorge Luis se unió a otras novelas de Azteca como Yacaranday, Catalina y Sebastián, Ellas, inocentes o culpables y Súbete a mi moto, hasta que en 2003 decidió mudarse a la cadena Telemundo.

Aquí pudo ser parte de grandes melodramas y series como Acorralada, ¿Dónde está Elisa?, Corazón valiente, La Patrona, En otra piel, Eva la Trailera, La fan ?y Milagros de Navidad, sin embargo, en los últimos años no ha tenido tantos proyectos. Resulta que el nacido en La Habana se quedó sin exclusividad y solo lo llamaron para tener apariciones especiales en series como 100 días para enamorarnos.

Semanas atrás Jorge regresó a México y dio una entrevista a la revista TVNotas para contar cuáles son sus planes en nuestro país: "Mi último proyecto fue en 2019. Empezó la pandemia y todo se calmó. Aproveché para descansar un rato y estar con mi hija. Pero es hora de retomar lo mío. Volver a lo que soy". Sobre la falta de empleo en Estados Unidos, el artista dijo: "Hace poco estuve en Vuelve a mí, que protagonizaron William Levy y Samadhi Zendejas, pero solo fue una participación especial. En EU ya no hay tanto trabajo como en México".

Posteriormente, Pila habló sobre cómo fue quedarse sin exclusividad: "Tuve la fortuna de ser exclusivo de Telemundo. De un día para otro todo paró. No entendía lo que pasaba. Estaba perdido. Y pasó el tiempo. Después quitaron exclusividades". Jorge Luis compartió también que emprendió un negocio personal pero fracasó y lo tuvo que cerrar: "Puse una compañía de camiones. Estuve en eso como 2 o 3 años, pero llegó la crisis de Ucrania. Las compañías dejaron de hacer cargas".

El combustible se fue al triple y la ganancia estaba ahí. Tenía que poner de mi bolsillo para terminar el mes o el año. No valió la pena y la cerré. Me tuve que apretar el bolsillo y medirme".

Finalmente, el galán cubano de 52 años hizo un llamado a los productores para que le permitan volver a trabajar, conformándose con un papel que no sea protagónico: "Duele levantarse. No me pesa tocar puertas, hacer castings, presentarme, decir: ‘Aquí estoy’. Tengo mi carrera y mi trayectoria. Si me quedo, bien, y si no, ni modo. Hay muchos jóvenes con talento, pero siempre va a haber el papá o el tío".

