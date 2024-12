Se entera en vivo de su muerte: Actor de Televisa envía mensaje a familia de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente, el primer actor, Eric del Castillo, se enteró en vivo de la lamentable e impactante muerte de Silvia Pinal el pasado 28 de noviembre, el que él mismo exclamó que no solo se fue una gran estrella de Televisa, del teatro y cine, sino una gran amiga que el adoraba. Por lo que ahora decidió a enviar contundente te mensaje a los hijos de la también política al saber que supuestamente tendrían una intensa pelea en la lectura del testamento.

Tras casi un mes del deceso la matriarca de las Pinal, el pasado miércoles 18 de diciembre, se dio la lectura del testamento de la difunta última diva del cine de oro mexicano, en el hogar de María Elena Galindo, quien fue nombrada albacea, que según Pati Chapoy, señaló que la familia tuvo fuerte pelea: "Lo que me llamó la atención de esta imagen de Alejandra Guzmán saliendo de la casa donde se leyó el testamento es que tiene como muy rígida la mandíbula. Me da la impresión de que hubo algún jaloneo, alguna discusión, donde no se pusieron de acuerdo".

Ante esto, el actor de Soy Tu Dueña, donde participó al lado de la actriz, reveló que apenas hacía unas hijas hablado a Sylvia Pasquel para externae sus condolencias, afirmando que antes no lo consideró lo correcto, el que se les acerque cuando apenas se encuentra en la primera etapa del duelo y están todos llamando para darle palabras de aliento. Afirma que 'La Pasquel' es maravillosa y que le aseguró que todo estaba bien y no había pelea de hermanos.

Tras esto, mencionó que por su parte, sus hijas no van a batallar, ya que a todas les dijo que les esperaba y además de que ya alistó su testamento completamente notariado y sin derecho a alegatos: "Síya o está en regla ante notario y todo. No hay problema. Cuando nos vayamos todo va a estar tranquilo

Finalmente, Eric envio un mensaje a Alejandra, Sylvia y Luis Enrique Guzmán, en el que les oude "tomarse las cosas con calma", destacando que una madre siempre va a desear sus hijos estén en paz y unidos en momentos tan dolorosos, así que les aconsejó que dejen de lado lo material y se centeno en estar el uno pars el otro en estos momentos tan complicados pasados.

Fuente: Tribuna del Yaqui