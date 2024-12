Telenovelas, de luto: Fallece actriz tras sufrir caída en su casa; ocultaron su muerte por meses

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Luego de sufrir una caída en su casa, muere una querida actriz de telenovelas, hija de un afamado director. Se trata de Victoria Preminger, cuyo fallecimiento fue anunciado este viernes 20 de diciembre pero ocurrió el pasado 7 de febrero según varios reportes. Preminger perdió la vida a los 63 años de edad luego de sufrir un aparatoso accidente en su casa ubicada en Studio City, California.

Victoria Preminger (QEPD)

Preminger nació en 1960 en la ciudad de Nueva York y luego de graduarse de la universidad protagonizó en diversas telenovelas, además del filme de 1988 Spike of Bensonhurst, dirigido por Paul Morrissey. La actriz era hija del legendario director Otto Preminger, fallecido en 1986. Otto fue considerado uno de los primeros directores que desafió la censura en Estados Unidos y dirigió la popular película de 1960 Éxodo.

Otto Preminger

Luego de su actuación en varios melodramas, la actriz se dedicó a producir audiolibros para una de las empresas más poderosas en el país: Dove Audio. Preminger también filmó, editó y dirigió lecturas de novelas clásicas como Mujercitas, Tarzán, Madame Bovary y Los cuentos encantados. También escribió seis libros para niños, las cuales se publicaron en Barkley Unleashed: The Pirate’s Tail y The Adventures of Woodchuck Woodrow.

Tras dejar Dove Audio, pasó más al lado de la producción en el cine y la televisión. En el 2009 produjo la cinta El Reino del Norte y la serie Coronada en una tierra lejana. Posteriormente, asumió el cargo de vicepresidenta de negocios y asuntos legales en la empresa NBC Universal. A Victoria le sobreviven algunos miembros de su familia como su hermano, el Dr. Mark Preminger, y su hermanastro, Eric Lee Preminger, quien es hijo de la reconocida actriz Gypsy Rose Lee.

