Colleen Hoover respalda a Blake Lively tras denuncia contra Justin Baldoni por acoso sexual

Los Ángeles, California. - La autora de It Ends With Us, Colleen Hoover, expresó públicamente su apoyo a Blake Lively luego de que la actriz presentara una denuncia formal contra Justin Baldoni, coprotagonista y director de la adaptación cinematográfica del libro.

En la denuncia, Lively acusa a Baldoni de acoso sexual, comportamientos inapropiados en el set y de intentar "destruir" su reputación. También hay que decir que las acusaciones, que han generado conmoción en Hollywood, incluyen una supuesta reunión de emergencia durante el rodaje para abordar el comportamiento del actor, además de tensiones previas al estreno de la película en agosto.

A través de su cuenta de Instagram, Colleen Hoover, de 45 años, mostró su apoyo a la actriz de Gossip Girl con un emotivo mensaje.

@blakelively, no has sido más que honesta, amable, solidaria y paciente desde el día en que nos conocimos”, escribió Hoover junto a una fotografía en la que ambas aparecen abrazándose. “Gracias por ser exactamente el ser humano que eres. Nunca cambies. Nunca te marchites”.

La autora también compartió un enlace a un artículo del New York Times que detalla las denuncias de Lively, amplificando la visibilidad del caso en redes sociales.

Detalles de las acusaciones

La denuncia de Lively, presentada el viernes, alega que Baldoni mantuvo un comportamiento inapropiado en el set, incluyendo:

Mostrarle a Lively “videos de desnud*s e imágenes explícitas de mujeres” sin su consentimiento.

Hablar abiertamente sobre su “adicción a la p*rnografía” frente al elenco y al equipo.

Referirse de forma inapropiada a los genitales de miembros del equipo.

Hacer comentarios sobre el “peso” de Lively y mencionar a su “padre fallecido” en conversaciones ajenas al trabajo.

De acuerdo con documentos obtenidos por Page Six, una reunión formal fue convocada durante el rodaje para abordar el comportamiento de Baldoni. Durante esta reunión, en la que estuvo presente Ryan Reynolds, esposo de Lively, se le advirtió al actor que no agregara escenas íntimas al guion previamente aprobado ni continuara con sus comentarios inapropiados.

A través de su abogado, Bryan Freedman, Baldoni negó categóricamente las acusaciones, calificándolas de “falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas”. En una declaración a Page Six, Freedman afirmó:

Es vergonzoso que la Sra. Lively y sus representantes hagan acusaciones tan graves y categóricamente falsas... Estas afirmaciones son un intento de herir públicamente a mi cliente y repetir una narrativa que no tiene sustento en la realidad”.

El abogado también aseguró que Baldoni contrató a un agente de crisis tras el estreno de la película debido a las “múltiples demandas y amenazas” que, según él, provenían de Lively, quien supuestamente condicionó su participación en la promoción de la cinta a que se cumplieran ciertas demandas personales.

Desde el rodaje de It Ends With Us, fuentes cercanas señalaron una atmósfera de tensión en el set. Según declaraciones compartidas por Page Six, varios miembros del elenco habrían evitado interactuar con Baldoni durante el estreno debido al ambiente "extremadamente difícil" que, afirman, él cultivó durante la producción.

Blake estaba visiblemente incómoda trabajando con Justin, y eso quedó claro en el set”, comentó un informante. “Ninguno del elenco disfrutó trabajar con él”.

Tampoco se observaron interacciones entre Lively y Baldoni en la promoción de la cinta, lo que intensificó los rumores de una disputa detrás de cámaras.

Las acusaciones contra Justin Baldoni, conocido por su papel en Jane the Virgin, y su relación con el proyecto han puesto en el centro de atención no solo la producción de It Ends With Us, sino también las prácticas laborales en la industria cinematográfica.

Mientras el caso avanza, el respaldo de Colleen Hoover a Lively marca un punto significativo en la discusión, dado que su obra original aborda temas sensibles como la violencia doméstica y las relaciones tóxicas, lo que agrega una dimensión de simbolismo a la disputa.

Fuente: Tribuna