Con todo y memes, Tenoch Huerta rompe el silencio tras polémica de María Elena Ríos

Ciudad de México. - La activista y saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019, ha permanecido vigilante en el hospital privado Reforma, en Oaxaca, donde desde el pasado 2 de diciembre se encuentra internado Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque en su contra.

Ríos ha expresado preocupación por la posibilidad de que Vera Carrizal escape de las autoridades. Según declaró, al llegar al hospital no había presencia policial estatal, lo que incrementó su temor.

La situación se complicó cuando Ríos y su hermana tuvieron un altercado en el hospital con Andrea Montserrat Ramos Gómez, pareja sentimental del abogado de Vera Carrizal.

Ríos asegura que Ramos Gómez la ha hostigado de manera recurrente desde las audiencias del caso y que el video del enfrentamiento, que se viralizó en redes sociales, está sacado de contexto. Según la activista, fue Ramos Gómez quien la agredió primero con una bofetada, lo que desató una confrontación física en la que también participó la hermana de Ríos.

Solo me defendí. No puedo seguir poniendo la otra mejilla a quienes me agreden”, declaró Ríos, justificando su reacción.