Jennifer Lopez es vista con otro hombre, ¿será que ya olvidó a Ben Affleck?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jennifer Lopez y Ben Affleck dieron mucho de qué hablar en este 2024, ¿la razón? La pareja que en el 2022 caminó al altar en lo que sería conocido como la boda del año, terminó su relación amorosa de manera abrupta y prácticamente silenciosa, esto después de que salieron a la luz diversos videos de ambos discutiendo en plena vía pública e incluso se les llegó a apreciar peleando en la entrega de los Grammy del 2023.

Si bien, cada vez que eran entrevistados, ambos parecían estar muy contentos e incluso los dos negaban las acusaciones que pesaban sobre ellos, la realidad es que para el mes de marzo de este año, la pareja comenzó a dejar de ser vista de manera pública, lo que provocó una serie de rumores que dictaban la inminente separación y aunque hubo quienes intentaron desmentir esto, la realidad es que no tardó en salir a la luz que, en efecto, ambos estaban en proceso de divorcio.

Jennifer Lopez llama la atención con otro hombre

A varios meses de estos dimes y diretes, salió Jennifer Lopez volvió a dar de qué hablar, cuando trascendió la noticia de que la famosa podría estar en una relación amorosa con un hombre alto, rubio y bastante musculoso, con quien se le vio en días recientes; sin embargo, esta persona no tendría amorío alguno con la cantante de On the floor, sino que en realidad, se trataría de su guardaespaldas.

Así como lo lees, resulta ser que la actriz de producciones como How I Met Your Mother, Nunca más, Experta en bodas, entre otras cosas llamó poderosamente la atención de los medios por su atractivo guardaespaldas, motivo por el que la gente no paró de emparejarlos; sin embargo, por desgracia para todos aquellos que se encuentren emocionados con la idea de que Jennifer Lopez podría estarle dando otra oportunidad al amor, la realidad es que esto no podría ser así.

Jennifer Lopez tiene nuevo guardaespaldas

Resulta ser que el guardaespaldas, identificado como Austin Boggan, tiene pareja y tres hijos, por lo que no podría estar con la intérprete, así que no, por ahora todo parece indicar que la celebridad se encuentra en un proceso de sanación por su ruptura con el afamado actor de Gone Girl y Argos, aunque no se descarta la idea de que, en algún momento, podría comenzar un amorío con alguna persona nueva.

