Justin Baldoni se queda sin agencia tras denuncia por acoso sexual de Blake Lively

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. – La agencia de talentos WME (William Morris Endeavor) tomó la decisión de dar de baja a Justin Baldoni como cliente, según fuentes cercanas. La medida se produjo el sábado y, según se informa, estaría vinculada a una denuncia presentada por su coprotagonista en It Ends With Us, Blake Lively, que acusa al actor y director de acoso sexual y de causarle "grave angustia emocional".

La denuncia, que es precursora de una demanda, llega varios meses después de que circularan rumores sobre una disputa entre Baldoni y Lively durante el rodaje de la película, estrenada en agosto. Deadline fue el primer medio en informar sobre la baja de Baldoni en WME, una agencia que sigue representando a Lively, quien, por su parte, no ha emitido comentarios públicos adicionales sobre el asunto.

En la denuncia obtenida por Page Six, Lively, de 37 años, describe varias acusaciones graves contra Baldoni, quien protagonizó, dirigió y produjo la adaptación cinematográfica del popular libro It Ends With Us. Entre las alegaciones, Lively afirma que Baldoni improvisó escenas de besos y momentos íntimos de naturaleza física sin el consentimiento adecuado. Además, la actriz señala que el actor incluyó “contenido sexual gratuito” en la cinta y que hizo repetidos comentarios de índole sexual inapropiada tanto hacia ella como hacia otras personas durante el rodaje.

Lively también denuncia que Baldoni entraba sin invitación a su remolque mientras ella se desvestía, en lo que la actriz describe como una violación de su privacidad. En las interacciones que compartió Lively en su denuncia, Baldoni habría discutido su adicción a la p*rnografía en el pasado, así como detalles explícitos de sus conquistas sexuales, lo que habría contribuido a un ambiente incómodo y profesionalmente inapropiado durante la filmación.

A través de su abogado Bryan Freedman, Baldoni ha rechazado rotundamente las acusaciones, calificándolas de "completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas". Freedman ha declarado a Page Six que la denuncia de Lively es una tentativa de "arreglar su reputación negativa" y de "repetir una narrativa" sobre lo sucedido durante el rodaje de la película.

El abogado también subrayó que Baldoni considera que las acusaciones son parte de un esfuerzo por cambiar la percepción pública en torno a los eventos ocurridos en el set, los cuales él insiste no ocurrieron en los términos descritos por Lively.

La baja de Baldoni por parte de WME marca un giro importante en su carrera. La agencia de talentos es una de las más influyentes de Hollywood, y esta decisión podría tener un impacto significativo en sus futuros proyectos. Baldoni, conocido por su papel protagónico en la serie Jane the Virgin, había comenzado a establecerse como una figura prominente tanto en la actuación como en la producción y dirección cinematográfica.

Por otro lado, Blake Lively sigue siendo representada por WME y, hasta el momento, no ha hecho declaraciones públicas adicionales desde la presentación de su denuncia. La actriz ha sido una figura destacada en Hollywood durante más de una década, y su papel en It Ends With Us había sido uno de los más esperados del año.

It Ends With Us, basada en la exitosa novela de Colleen Hoover, se estrenó en agosto de 2024 y rápidamente capturó la atención del público, sobre todo por la química entre Lively y Baldoni en la pantalla. Sin embargo, los rumores sobre tensiones y desacuerdos en el set no tardaron en surgir, lo que ahora ha evolucionado hacia una grave acusación pública que ha puesto en jaque tanto a la producción como a las figuras involucradas.

Aunque la película fue bien recibida por parte del público, el entorno laboral descrito por Lively en su denuncia ha creado un contraste significativo con la imagen que la producción había querido proyectar. A medida que la denuncia avance, se espera que nuevos detalles sobre las circunstancias del rodaje y las acusaciones de Lively se den a conocer, lo que podría alterar la percepción pública de la película y sus creadores.

El caso continúa siendo un tema candente en los medios de comunicación, y se espera que se presenten más detalles en las próximas semanas a medida que avance la denuncia y posibles acciones legales.

Fuente: Tribuna