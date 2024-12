Tras fracaso en negociaciones con Maryfer Centeno, 'Mr. Doctor' denuncia amenaza de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas, Maryfer Centeno y ‘Mr. Doctor’ se encuentran en una encarnizada lucha legal y aunque en determinado momento se dejó entrever que los influencers intentarían llegar a un arreglo, fuera de los tribunales, la realidad es que todo este proceso terminó por dar una marcha atrás cuando el especialista se enteró de los términos del tratado, en el que constaba que debía reconocer a la grafología como una ciencia avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Debido a ello, ‘Mr. Doctor’ evitó firmar el acuerdo, dado a que atentaba en contra de sus propias creencias. Poco después, trascendió la noticia de que el influencer habría recibido un atentado en contra de su vida. Asimismo, se filtraron unos audios en los que se podría escuchar la voz de Charlotte Lascurain, amiga de la grafóloga, quien en un claro tono de agresividad, amenazó de muerte al famoso de Internet.

En los archivos de sonido, se puede escuchar a la fémina lanzando improperios y amenazas para que ‘Mr. Doctor’ eliminara el video en el que arremete en contra de Centeno: “Esto es una advertencia, hijo de tu pin… para que no vuelvas a hablar de mí, ni de las personas con las que hablo hijo de tu… Te voy a agarrar a puros cuchillazos y me vale v… para que no vuelvas a hablar de mí. Voy a ir a Guadalajara y te voy a matar. Baja ese video o sino te voy a matar, de eso me encargo yo”, sentenció.

Luego de ello, ‘Mr. Doctor’ señaló que se siente aterrorizado y acusó directamente a la amiga de la grafóloga, así como a la propia colaboradora de Hoy y a la abogada de eésta por cualquier cosa que pudiera llegar a ocurrirle: “Si algo me pasa hago responsable a Charlotte, a MC y a su abogada (…) Y evidentemente ya hay una denuncia de todo esto y muchas más pruebas que aún no puedo mostrar”, declaró.

Si bien, ‘Mr. Doctor’ no profundizó en los detalles sobre lo que ocurrió en este presunto ataque, sí mencionó que esto habría tenido lugar el pasado 19 de diciembre: “Estoy preocupado. Este proceso lo he llevado en paz, pero con lo que pasó el jueves, ya temo por mi integridad, temo por mi estabilidad emocional y mental. Este atentado me ha superado por mucho. Tengo mucho miedo porque quien orquestó el actuar fue una persona que ha estado acá (en su casa) que ha dicho que sabe dónde vivo y tengo miedo porque así se han hecho cosas irregulares con todo este proceso. Estas personas sabe donde viven mis papás, la persona que dio pie a este atentado sabe donde vivo”, concluyó.

Fuentes: Tribuna