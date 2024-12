Amber Heard se pronuncia sobre denuncia de acoso sexual de Blake Lively contra Justin Baldoni

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Amber Heard rompió el silencio en medio del escándalo que rodea a las acusaciones de acoso sexual presentadas por Blake Lively contra su coprotagonista de It Ends With Us, Justin Baldoni. En un comunicado enviado a NBC News, la actriz de Aquaman reflexionó sobre el impacto de las campañas de difamación y el papel destructivo de las redes sociales.

Heard, quien enfrentó un mediático juicio por difamación contra Johnny Depp en 2022, destacó los paralelismos entre su experiencia y la situación actual.

Las redes sociales son la personificación absoluta del clásico dicho: 'Una mentira viaja por medio mundo antes de que la verdad pueda ponerse las botas'", escribió la actriz de 38 años. "Vi esto de primera mano y de cerca. Es tan horrible como destructivo".

Es necesario subrayar que el mensaje de Heard llega en un contexto delicado. En el juicio contra Depp, ella fue objeto de intenso escrutinio en línea, mientras millones seguían cada detalle de su enfrentamiento legal. A pesar de recibir 2 millones de dólares en una contrademanda, Heard fue duramente criticada en redes sociales, calificando el proceso como profundamente injusto.

Actualmente, Heard reside en España junto a su hija de 3 años, Oonagh, mientras espera su segundo bebé.

Hay que recordar que en la demanda presentada por Blake Lively, la actriz de Gossip Girl alega que Baldoni, de 40 años, mostró un comportamiento inapropiado en el set de It Ends With Us. Según Lively, el actor la expuso a videos explícitos, hizo comentarios sobre su peso y supuestamente manipuló la narrativa pública sobre su comportamiento mediante estrategias de relaciones públicas.

Ryan Reynolds, esposo de Lively, habría asistido a reuniones para abordar las preocupaciones sobre Baldoni durante el rodaje de la adaptación de la novela de Colleen Hoover.

Baldoni negó categóricamente las acusaciones en un comunicado, calificándolas de "vergonzosas" y "categóricamente falsas". Sin embargo, el actor ha enfrentado consecuencias inmediatas: su agencia de talentos lo abandonó, y su equipo de relaciones públicas también está bajo escrutinio.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, defendió las acciones de su cliente y del equipo de relaciones públicas involucrado: "TAG PR operó como lo haría cualquier otra empresa de gestión de crisis cuando es contratada por un cliente que enfrenta amenazas de personas extremadamente poderosas con recursos ilimitados," declaró Freedman a Page Six.

Freedman también criticó el enfoque de los medios en el caso, acusando al New York Times de publicar mensajes de texto personales filtrados que carecen de contexto y alimentan una narrativa manipulada por Lively.

El caso continúa generando divisiones entre seguidores y críticos de ambas partes. Mientras Justin Baldoni enfrenta un momento crítico en su carrera, Blake Lively ha recibido apoyo por su valentía para denunciar. Amber Heard, por su parte, ha aprovechado este conflicto para reflexionar sobre las devastadoras consecuencias del juicio público y el papel de las redes sociales en estos casos.

El desenlace de esta controversia promete ser seguido de cerca, dado su impacto no solo en las carreras de los implicados, sino también en las conversaciones sobre acoso, poder y manipulación en la industria del entretenimiento.

Fuente: Tribuna