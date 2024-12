Así reaccionó Angelique Boyer al saber que Mayela Laguna filtró que fumaron marihuana juntas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La talentosa actriz, Angelique Boyer, se encontró con la prensa justo antes de comenzar sus vacaciones navideñas y habló, entre otros temas, sobre si es verdad que ella fumó marihuana junto a Mayela Laguna, exnuera de Silvia Pinal, en las instalaciones de Televisa. Como se recordará, la exesposa de Luis Enrique Guzmán ventiló meses atrás que ella llegó a convivir con la franco-mexicana durante su juventud mientras estudiaban en el CEA.

Mayela afirmó haber convivido y fumado marihuana con la novia de Sebastián Rulli y con Christian Chávez durante las grabaciones de la telenovela Rebelde, declaraciones que provocaron un escándalo. Sin embargo, en su reciente encuentro con reporteros en el aeropuerto de la CDMX Angelique negó esta afirmación e incluso aseguró ni siquiera conocer a la excuñada de Alejandra Guzmán.

Algo me comentaron anteriormente tus compañeros y fue como, wow, ok, la verdad no tengo el gusto de conocerla", contó.

Ante la insistencia sobre si realmente conocía a Mayela, la protagonista de novelas como Teresa únicamente expresó: "No, no, pero espero esté muy bien. Oye, pero… Ya voy a pasar, pero ahora sí voy tarde". Los reporteros siguieron insistiendo en el tema sobre si alguna vez había probado sustancias ilícitas, pero Boyer se negó a responder. Por otra parte, Angelique habló con entusiasmo y amplitud sobre su relación con Sebastián, con quien ha formado una de las parejas más queridas del espectáculo.

Ambos se han convertido en un ejemplo de estabilidad y complicidad en un medio donde las relaciones suelen enfrentar retos constantes. "La verdad es que ya hemos tratado de contarles todos nuestros secretos, pero seguimos también en ese profundo de descubrir cuál es el amor verdadero, y es un trabajo de todos los días. Es algo que nos encanta compartir con ustedes, con nuestros fans. Deseamos para todo el mundo un amor así de bonito", dijo feliz.

Instagram @sebastianrulli

Sobre cómo mantienen la chispa viva después de casi una década juntos, Angelique compartió un detalle personal que reflejó su cariño por el actor: "¿Y cuál es el secreto? Pues, no sé, ahora, ¿qué te podría decir? Que lo extrañé mucho y ahorita que lo vea me lo voy a comer a besos". Pero cuando la prensa preguntó sobre si hay posibilidades que tenga hijos con Rulli, la actriz se negó a responder y pidió terminar la entrevista.



Angelique también aprovechó la oportunidad para adelantar detalles de su próximo proyecto con su novio, la segunda temporada de un melodrama que protagonizan juntos. "Ya viene la segunda temporada de Diana Salazar, así que también estamos contentos por eso, porque esta historia todavía tiene más por contar, muchas situaciones románticas y eso me da mucho gusto, la verdad, que ya viene más trabajo juntos y que la gente lo disfrute y que tengamos bellas historias que platicar", comentó con entusiasmo.

Fuente: Tribuna