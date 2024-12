¿Fue publicidad? Maripily se sincera sobre pelea con Poncho de Nigris y hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La modelo y empresaria puertorriqueña, Maripily Rivera, se sinceró tras el enfrentamiento verbal que sostuvo con Poncho de Nigris durante una entrevista en Telemundo. En una serie de declaraciones, la boricua aseguró que la actitud de la celebridad de Televisa regiomontana, hacia ella fue ofensiva e inapropiada, y explicó por qué decidió responderle públicamente. Aunque la situación ha generado gran controversia, Rivera dejó en claro que no tiene intenciones legales por el momento.

Según Maripily, el problema comenzó cuando el exhbaitante de La Casa de los Famosos México hizo comentarios fuera de lugar sobre ella, algo que la modelo considera una agresión directa ya que la tachó de parecer un hombre: "Yo quise venir aquí a hacer entrevistas porque veo que él se hizo la víctima al llegar a su país. No habló de lo que en realidad sucedió, que fue que él me atacó primero a mí y yo no lo conocía".

La ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo, explicó que durante el programa en el que coincidieron, De Nigris hizo comentarios ofensivos que la llevaron a sentirse agredida: "Desde el domingo en Pica y Se Extiende, te dicen que él se está refiriendo a tus partes íntimas, está hablando de tu país y se está mofando. Entonces tú dices, pero ¿quién es él? ¿Por qué lo hace?. Entonces me incomoda porque me siento agredida", expresó Maripily con evidente molestia para el programa Sale el Sol.

Maripily explicó que su reacción fue una defensa ante lo que considera un ataque verbal y un acto de bullying: "Yo, como mujer ofendida, tenía que defenderme y dejarle saber a él mi sentir de la manera de como lo dije. Claro que procede una demanda porque si uno está bien metido a nivel internacional más o menos en la televisión de la manera que lo digo, porque él se refirió a mí como gorila. Me dijo que yo parecía un hombre, que si yo tenía macana. O sea, lo peor. Y eso no está permitido en televisión y no está permitido ni conmigo ni con ninguna otra artista".

A pesar de la gravedad de los comentarios, Rivera aclaró que no planea tomar acciones legales contra De Nigris, aunque no descarta la posibilidad en el futuro: "No hay ninguna demanda. Eso es él inventando. Pero esta que está aquí tenía que decirle las cosas de frente como se lo dijo"..

Más allá de la controversia, la exparticipante de Guerreros 2020 destacó que su interés no radica en buscar una disculpa o una compensación, sino en generar conciencia sobre el respeto hacia las mujeres en la industria del entretenimiento. “Yo me quedo sorprendida de todas las cosas que este hombre se ha inventado porque no hay denuncia. Yo por lo menos en estos momentos no lo voy a demandar porque en realidad no es mi interés. Mi interés es sí hacer un alto a todas estas mujeres como yo que se sintieron identificadas, humilladas, agredidas por un bullying y por una agresión tan suciamente de este caballero”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de recibir una disculpa, Maripily fue contundente: "Si fuera otro hombre, pues sí, ya se hubiese disculpado. Pero yo no espero ninguna disculpa de este caballero. Ni me interesa tampoco trabajar con él de la manera de cómo se ha expresado conmigo".

Maripily Rivera, conocida por su exitosa carrera como modelo y empresaria, ha enfrentado diversos retos personales y profesionales. Estuvo casada con el ex beisbolista Roberto Alomar y es madre de un hijo. Su trayectoria la ha llevado a destacarse en el mundo del espectáculo, pero también a enfrentar momentos difíciles, como el reciente altercado con Poncho.

Fuente: Tribuna del Yaqui