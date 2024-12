Julián Gil le manda contundente mensaje a Peso Pluma tras encuentro con Marjorie de Sousa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que despotricara en contra de Marjorie de Sousa por impedirle pasar tiempo con su hijo, Matías Gil de Sousa, el reconocido actor de melodramas, Julián Gil, acaba de dar otra entrevista sobre el encuentro de Peso Pluma con su pequeño y su expareja, confesando que le envío un contundente mensaje al cantante de corridos tumbados para que él hable con la estrella de Televisa.

Hace una semana, de Sousa compartió que su hijo Matías es fans del conocido 'Doble P', y en su cuenta de Instagram exhibió una foto de los tres. Al ver esto, Julián se lanzó en contra de su exesposa, declarando que debería de dejarlo ver a su hijo en vez de llevarlo a que se reúna con desconocidos: "O sea, si ves las publicaciones, todo el mundo dice, '¿cómo es posible que se saque una foto con él y todavía no hay una foto con el papá?' Todo mundo quiere decirlo, vean los comentarios de la gente. Así que en ese sentido, estas publicaciones lo que hacen es, ayudar a que de alguna manera el encuentro entre nosotros dos sea pronto".

Incluso en su entrevista para el programa Hoy, el reconocido villano de novelas como Hasta El Fin del Mundo, externó que desea tanto ver a su hijo que Marjorie puede pedirle lo que quiera de condición para que finalmente pueda formar parte de su vida, tras seis años separados: "Que me ponga ella la condición que sea y me diga qué es lo que hay que hacer. Ahora todo depende de ella. Sé qué va a pasar, no sé cuándo, pero sí sé qué va a pasar y lo ideal es que sea pronto. Todo depende de que se hablen cada vez más del corazoncito de la mamá y que llegue el momento".

Ahora, en entrevista para Sale el Sol, retomó el tema para pedirle a la actriz de origen venezolano que tenga congruencia, pues lo que él más anhela sería abrazar a su hijo, y no es posible que ella lo lleve y grabé cantando un villancico cuando en este tipo de canciones se promueve el amor y unión familiar, mientras que su familia está completamente fracturada y no está dando un mensaje de amor al tenerlo separado del menor.

El actor de Un Amor Viejo en París, destacó que él le envió un mensaje al intérprete de temas como Ella Baila Sola, para que usé su cercanía con Marjorie para aconsejarle que finalmente deje que él pueda convivir con el menor, pero que hasta el momento no ha recibido una respuesta: "No, no me contesto, me imagino que él no debe de saber lo que está pasando, pero tiene que haberle llegado el mensaje porque sí caló, pero el mensaje está. Más que conteste, es que hable con la mamá, si tiene el acceso es que se conocen, entonces que le diga 'oye deja el pequeño vea al papá'".

La esperanza ahí sigue, y es inevitable, eso va a pasar, ya lo he dicho muchas veces, no se sabe cuando va a pasar, y entre más tiempo pase, más bonitos recuerdos se pierden entre padre e hijo, y eso es lo más lamentable", concluyó.

