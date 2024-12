Mariana Rodríguez enciende las alertas tras dar positivo a dengue: "Manden buenas vibras"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 2024 fue un año muy importante para Mariana Rodríguez, quien se postuló como candidata para ser la alcaldesa de Monterrey; sin embargo no fue elegida por los regiomontanos y todo parece indicar que su año no terminara de la manera más adecuada posible, dado a que recién anunció que cayó víctima de una temida enfermedad, se trata del dengue, afección que suele ser contagiada por los mosquitos.

Todo ocurrió durante la noche del pasado domingo 22 de diciembre, cuando la también influencer compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que explicó que, en la última jornada había manifestado síntomas de cuerpo cortado; sin embargo, no tenía una aflicción parecida a la gripe o a diarrea, por lo que le pidió a sus fanáticos que enviasen “buenas vibras” para que pudiera recuperarse de la manera más optima posible.

Según reportes, Rodríguez habría comenzado a sentirse mal desde el sábado 21 de diciembre, aunque decidió no cesar con sus actividades y se presentó a la entrega de juguetes y hasta fue a una posada en compañía de su familia; sin embargo, una vez que llegó a su casa, por la noche, notó que ya tenía fiebre de entre 37.5°C, así como también tenía dolores corporales, aunque como se mencionó antes no tenía otro síntoma que indicara algo más.

No fue sino hasta horas después que tuvo que ser trasladada al TecSalud Hospital Zambrano Hellion, donde le confirmaron que tenía dengue, aunque esto mismo la dejó contrariada, puesto la esposa de Samuel García negó tener alguna huella de haber sido atacada por algún mosquito: “Me preguntaron si es dengue, pero yo creo que no, porque no traigo ningún piquete en el cuerpo. Mañana me haré los estudios para ver qué es porque ya son dos días de calentura”, sentenció.

De acuerdo con información de los Centros Para El Control Y La Prevención De Enfermedades Contagiosas (CDC) de Estados Unidos, el dengue es una enfermedad viral que suele propagarse a través de la picadura de los mosquitos y existen cuatro tipos. Los síntomas principales son: Dolor en los ojos, muscular o huesos; náuseas y vómitos; sarpullidos, entre otras cosas. Una persona puede llegar a enfermarse de dengue varias veces en la vida.

