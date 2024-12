Maripily Rivera demandará a Poncho de Nigris tras pleito en Telemundo por llamarla "gorila"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A días de que se desatara la tremenda polémica en vivo de Hoy Día, la reconocida estrella de realitys y empresaria boricua, Maripily Rivera, acaba de dejar en claro que no piensa pasar por alto los insultos en su contra, y confirmó que va a demandar a Poncho de Nigris, aparentemente para un "cese y desista", que es que buscaría que se retracte de los comentarios en su contra, en el que la llama "gorila con esteroides".

La semana pasada, como parte de las dinámicas de promocionar La Casa de los Famosos All Stars, Poncho fue invitado para una dinámica, en la que declaró que Wendy Guevara le daba una "arrastrada" a Maripily en votaciones y le ganaría de estar juntos en el reality show, además de asegurar que tienen en común que ambas tenían "macana" y señaló que parecía "hombre", por lo cual la boricua lo confrontó en el matutino de Telemundo, y le dijo que tenía los pantalones para enfrentarlo y no dejarse maltratar.

Poco después, el intérprete de La Cobra en un en vivo de su cuenta de TikTok compartió un video en el que dijo que "parecía un hombre" y al gritar un "gorila con testosterona" destacando que si seguía inyectándose eso se iba a terminar de transformar en hombre. Tras esto, fue el propio Poncho que dijo que ya le había llegado la advertencia sobre una demanda por parte de Rivera, destacando que esto era una injusticia.

Ahora, después de todo este escándalo, la exparticipante de Guerreros 2020, compartió en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, destacó que sí emprendería acciones legales por todo lo que De Nigris dijo de ella, señalando que es bullying lo que él hizo de carácter humillante, hostil e intimidante que han tenido un impacto negativo en su contra: "Los ataques racistas, sexistas, xenofóbicos y difamatorios que ha reiterado el señor Denigri han desencadenado en daños colaterales que tiene que parar. Por muchos años he sido víctima de ataques y los he atendido y esta vez no será la excepción".

Ante esto, destacó que no solamente lo que él dijo de ella fue parte de la agresión, sino que también el que exhortara al público de arremeter en su contra, pues tras sus comentarios, ha sufrido ataques de varios internautas en las redes sociales: "El bullying no se limita solo a los comentarios directos, sino al daño colectivo que se crea por quienes motivan el hiriente hombre que no solo la ataca verbalmente sino que se reiteró al decirle 'hombre, gorila, fea y arrodíllate ante mi entre otros'".

No puedo permitir que machistas sin fundamento que solo buscan pauta a cuesta del daño que hacen sigan atacando mujeres. No solo busco defender mi honor y mi integridad sino el de toda la comunidad latina en los Estados Unidos con todos los recursos legales disponibles. Habrá quien permita la violencia de género o se esconda ante una persona como esta. Este tipo de comportamiento no debe ser tolerado, y hará todo lo necesario para evitar que personas como estás sigan atacando por atacar", finalizó.

