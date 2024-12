No logra ser madre: Karla Díaz hace una fuerte petición a 'Santa Claus' tras dejar JNS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz y cantante, Karla Díaz, recientemente se presentó en un evento navideño, en el que las cámaras de TV Azteca estuvieron presentes, y al tener el consentimiento de ella para entrevistarla, le cuestionaron sobre su proceso para concebir a su primer hijo, a lo que reveló que aún no logra ser madre, por lo que le hizo una fuerte petición a 'Santa Claus', para que se le cumpla su deseo por el que incluso dejó JNS.

No es secreto que Díaz, hace varios meses anunció que dejaba la agrupación JNS, debido a que precisamente quería convertirse en madre, incluso en una reciente entrevista, dejó en claro que no piensa volver a los escenarios hasta que logre cumplir su sueño junto a su esposo, Daniel Dayz: "Justamente me retiré de la música. Tengo un objetivo que ya pues muchos conocen, que es el ser mamá. Estamos en búsqueda de un bebé, mi Daniel Dayz y yo, pero por lo pronto no pienso regresar a los escenarios".

Pero, en una entrevista para el programa Hoy, mencionó que el proceso para formar una familia no es tan sencillo como se cree, en especial por toda la presión social que vive desde que hizo públicos sus deseos de ser madre próximamente, pidiendo un alto a tantas preguntas del tema: "La presión social es fuertísima, ya lo estamos viviendo, y si además los medios cada vez que vas a una alfombra te preguntan y además ya inclusive la familia, los amigos, los primos, es de: '¿y para cuándo?'. Es un poquito estresante, y lo menos que necesitamos las personas que nos queremos embarazar es eso, estresarnos".

Ahora, en una entrevista para Venga la Alegría, en la que le cuestionaron que es lo que pedía para esta Navidad, la cantante reconoció que le pidió al famoso 'Papá Noel' que le permitiera convertirse en madre para el próximo año, el 2025, ya que es su mayor anhelo de vida en estos momentos: "Ya que tengamos a nuestros bebés, es mi carta a Santa Claus, ojalá que se nos dé para el 2025, ahí lo voy a poner en la cartita y que se nos haga".

Cabe mencionar que hasta el momento, la intérprete de Pepe, ha dejado en claro que ella va a gritar a los cuatro vientos cuando se encuentre en la dulce espera, pues desea compartir con sus fans esa alegría tan grande que le dará el poder saber que pronto tendrá entre sus brazos a esa niña o niño, que Dios le mande para poder terminar de complementar su vida, en medio de su éxito profesional con Pinky Promise y amoroso con su esposo.

Fuente: Tribuna del Yaqui