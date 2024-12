Quedó sordo: Tras beso gay y volverse mujer, galán de Televisa llora en 'Hoy' por trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien trabajó casi dos décadas en Televisa hasta que lo dejaron sin contrato de exclusividad, rompió en llanto en entrevista con el programa Hoy debido a que dio una trágica noticia a sus fans. El actor hizo un balance sobre lo que fue el 2025 para él y no pudo evitar conmoverse al hablar de los serios problemas de salud que tuvo, que incluso lo llevaron a quedar sordo.

Se trata del controversial Salvador Zerboni, quien semanas atrás estuvo hospitalizado y luego informó que lo habían diagnosticado con hipoacusia súbita, padecimiento que lo hizo perder la audición en uno de sus oídos. Esto se suma al accidente que tuvo el villano de Abismo de Pasión mientras grababa el reality Reto 4 elementos, donde sufrió una brutal caída y acabó con un contundente golpe en la frente.

Salvador Zerboni tuvo un año bastante complicado

Salvador Zerboni rompe en llanto

Este lunes 23 de diciembre el programa Hoy transmitió una entrevista donde el intérprete de novelas como Lola, Érase una vez, Libre para amarte, Quiero amarte, A que no me dejas y El bienamado platica sobre lo mucho que valora la salud tras su difícil 2024: "Yo toda mi vida me creí un guerrero invencible, me han visto saltar, gritar, hago todos los deportes extremos, ni cuando me portaba mal y ahora me pasa esto, pero no hay que rajarse".

No obstante, Zerboni, quien se besó con Juan Vidal en el reality La Casa de los Famosos USA, se mostró optimista y dijo: "Yo soy un guerrero de luz y yo decreto que voy a estar bien, yo me siento bien, aunque camine raro y no escuche". "Sé que lo voy a lograr, mi salud es lo máximo". Luego el exnovio de Livia Brito no pudo contener el llanto al hablar de que ya no puede tener una vida normal a raíz de sus problemas de salud:

Ahora despierto y me tomo un café y me pongo a llorar porque me urge salir a la calle a correr, me urge salir a platicar, tomarme una cerveza con mis padres, con mis amigos, una copa, contar un chiste, jugar y pues no puedo", expresó con la voz entrecortada.

Finalmente Salvador, quien se volvió mujer para actuar en la serie Parientes a la fuerza, hizo una reflexión frente a las cámaras y envió un valioso consejo al público de Televisa: "Las cosas más sencillas son las cosas más hermosas de la vida, sí los invito a que se cuiden, a que valoren a su gente, valoren su tiempo, es lo más importante y eso no regresa con nada".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy