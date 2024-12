Tras luchar por su salud, madre de Jenni Rivera reaparece y manda este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los últimos días han sido de gran tensión para la familia Rivera, quienes han estado al pendiente de la salud del a matriarca Doña Rosa Saavedra y aunque sí colocó a los fanáticos de la famosa al vilo del asiento, la realidad es que la fémina se encuentra bien, hecho que le comunicó al público en general a través de un conmovedor mensaje en redes sociales, donde expresó su agradecimiento por el público.

De acuerdo con lo dicho por la progenitora de la cantante de éxitos como Y Basta Ya o La Gran Señora, dicho texto fue redactado cuando aún no les daban el alta: “Gracias, muy agradecida por todo, las oraciones que me han dado, que han hecho. Esto mejor, estoy mucho mejor y parece que voy a salir, pero estamos esperando a alguien, doctor, no sé, pero sí, estoy mejor que cuando llegué. Entonces gracias a todos por sus oraciones, se les quiere, estaremos orando por ustedes también, gracias Amén.”

De acuerdo con algunos detalles brindados por Pedro Rivera Jr., la madre de Jenni Rivera fue a dar al hospital, debido a un coágulo, lo que la llevó a estar en un estado muy delicado e incluso, hizo especial énfasis en que esta situación podría dañar a sobremanera la salud de Doña Rosa Saavedra: “Y si pudo haber sido peligroso, porque le pudo haber afectado el cerebro y el corazón. Esa clase de situación, el coágulo, sino se arregla, puede dañar”, aseguró el famoso.

Por fortuna, para los Rivera, doña Rosa Saavedra, parece haber mejorado en su salud y ya se encuentra mucho mejor, incluso, el mensaje que envió por redes sociales fue percibido por algunos como una manera en el que la matriarca se mostraba con un semblante más tranquilo: “Estamos bien, gracias, ya no se preocupen, todo está bien, amén”; pero ella no fue la única que tenía algo que decir, ya que, Pedro Rivera Jr también lanzó un mensaje.

“Hay Doña Rosa por largo tiempo. Pues que Dios me les bendiga grandemente, gracias por sus oraciones, gracias por preocuparse por mi mamá, por amarla, por quererla tanto. Y yo también les quiero tanto a ustedes también, gracias por amarnos a nosotros. Es una bendición poder contar con cada uno de ustedes en las oraciones, unirnos en la oración para que el señor haga grandes cosas. Mi mamá gracias a Dios, ya está bien”, señaló el famoso.

Cabe señalar que, por el momento, la madre de Jenni Rivera continúa en el hospital y se desconoce hasta cuándo será dada de alta, aunque por lo que ella dice podría ocurrir en los próximas horas o quizás en los siguientes días, por ello mismo, es posible que prontamente surja mayor información al respecto y aquí en TRIBUNA te estaremos informando al respecto conforme vayan surgiendo mayores detalles.

