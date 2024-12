Al borde de morir: Yolanda Andrade no tendría "pronósticos alentadores"; esperan lo peor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las malas noticias para Yolanda Andrade al parecer serían muy graves, pues después de más de un año y medio luchando por su vida, la presentadora de Televisa aparentemente no tendría "pronósticos alentadores" sobre su recuperación, por lo que sus amigos estarían temiendo lo peor. La actriz de Rosa Salvaje fue diagnosticada con un aneurisma en abril del 2023 tras estar al borde de morir por un accidente cerebrovascular del que aun no se recupera por completo.

Ahora, una supuesta amiga habría dado una entrevista a TV Notas, en la que afirmó que Yolanda la está pasando terrible, que ha tenido esperanzas de estar saliendo pero vuelve a recaer y eso la hace sentir peor, ocasionando sus tan estrictos tratamientos y series de estudios: "Ha estado sometida a diversos estudios y tratamientos. En junio pasado su hermana Marilé dijo que se estaba recuperando casi por magia y que hasta había recobrado la voz".

Ante esto, afirmó que Andrade se ha visto en la necesidad de dejar Montse y Joe, porque no ha podido ni hablar y en esta ocasión podría estar tiempos más prolongados fuera del set de grabaciones a causa de sus recaídas, destacando que en estos momentos estaría en el hospital: "Pero Yolanda ha recaído una y otra vez. En noviembre grababa su programa Monse & Joe y tuvo una fuerte crisis. Tuvo que ser llevada al hospital por la dificultad para hablar".

Yolanda Andrade. Internet

La supuesta amiga de Yolanda y Montserrat Oliver, declaró que es tal la desesperación de la conductora que buscó tratamientos alternos, ya que sus doctores no le dan esperanzas de que vaya a mejorarse en algún momento, pero que ella va a luchar por su salud y su vida: "Los médicos han sido claros con ella y no le dan pronósticos tan alentadores. Por eso viajó a Estados Unidos. Busca un neurocirujano prestigiado que pueda intervenirla. Es un tema delicado. Ya le han dicho varios médicos que la operación no es nada sencilla".

Pese a estás tan lamentables esperanzas, la amiga de Andrade destacó que la supuesta ex de Verónica Castro se refugia mucho en su religión y sobre todo a La Virgen de Guadalupe esperando a que le conceda el milagro de poder estar otra vez como antes y ya no sufrir de estas recaídas: Es muy religiosa. Cree mucho en la Virgen de Guadalupe y tiene una actitud positiva. Es una guerrera. Toma cualquier situación con ánimo. Confía en su pronta recuperación. Claro que de pronto tiene días malos. A veces se deprime mucho, pero logra salir adelante".

Se refugia en su familia y en sus amigos más cercanos. Tratamos de imprimirle fortaleza. Le decimos que lo primero que debe ver es por su salud. Que el trabajo es bueno para entretenerse, pero que debe atenderse. Ella llora con nosotros y se sincera sobre lo que le acongoja... Yolanda alberga muchas esperanzas. Desea regresar lo más pronto posible. Y salir de la situación de salud tan complicada que enfrenta", concluyó la fuente.

Yolanda a raíz de su aneurisma tiene problemas de visión y habla. Internet

