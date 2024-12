Entre lágrimas, Thalí García da trágica noticia; se somete a cirugía y le detectan cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de atravesar por un doloroso luto, la reconocida actriz y presentadora, Thalí García, acaba de brindar una entrevista en la que entre lágrimas se sinceró sobre un revés en su salud que la dejó atemorizada. La originaria de Sonora, dio la trágica noticia, que al igual que muchas artistas, ella se sumó a la lista de las diagnosticadas con cáncer, asegurando que la sometieron a cirugía.

Para Thalí, este 2024 estuvo lleno de muchas sorpresas, como suele pedirse cada fin de año, sin embargo, en este caso no fueron de las agradables, pues primeramente por su pleito legal con Telemundo, tras acusarlos de haberla drogado en La Casa de los Famosos, el triste fallecimiento de su exesposo y padre de su hija mayor, Gabriel Romero, y ahora, la confesión de que tuvo cáncer en la piel y tuvo que pasar por el quirófano.

Fue a través de TV Notas que la actriz de El Señor de los Cielos, declaró que hace poco más de un mes se encontró una lesión en la piel y al tener una hermana en el mejor hospital de cáncer en Nueva York, le llamó para descartar cualquier complicación. Pero, señaló que su preocupación fue a raíz de que ya hacía un año que presentó un granito en la espalda que no le dio importancia, y ahora, en el mes de noviembre se notó esa mancha negra y llamó a su dermaoncóloga, Paola Castañeda, y no les gustó a nadie lo que vieron, así que decidió regresar a México para hacerse una biopsia.

Leyenda

Tras esto, aseguró que tuvo mucho miedo al saber que su diagnostico fue cáncer y que debía de someterse a una operación sí o no, destacando que creyó que podría morir, pero que afortunadamente todo salió bien y ahora se encuentra sana y feliz de poder tener un año más de vida: "La cirugía se realizó el 21 de noviembre y fue exitosa. Hay distintos tipos de cáncer, como el melanoma que aparentemente era el que yo tenía. Cualquier tipo de cáncer que haga metástasis puede terminar en el desenlace que ya conocemos. No fue mi caso, pero sí tuve miedo".

Finalmente, declaró que como le fue encontrado en etapa temprana, las raíces del cáncer no pudo adentrarse dentro de la piel, por lo cual no hizo metástasis en los ganglios u otros de sus órganos, y que afortunadamente no hubo necesidad de someterse a tratamientos muy fuertes: "No ocupé radioterapias ni quimios. De por vida, tengo que ver que no salga otra lesión. Hay ciertas reglas para detectar este cáncer, como que la lesión sea asimétrica o cambios de color. Es importante informarnos sobre esto".

Aun así, me siento bendecida porque detecté el cáncer a tiempo. Soy una mujer sana, fuerte y resiliente. Mi familia y yo estamos pasando un momento de duelo (refiriéndose a la pérdida de su exesposo). Vamos de la mano de Dios y de la gente que nos quiere. Y a echarle ganas", concluyó con la voz cortada y entre lágrimas.

Thalí se dice sana y feliz. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui