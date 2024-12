'Hermana' de Justin Baldoni en 'Romper el círculo' defiende a Blake Lively

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La actriz Blake Lively presentó una denuncia por acoso sexual contra su coprotagonista y director de la película It Ends With Us, Justin Baldoni, desatando una polémica que ha resonado tanto en Hollywood como en las redes sociales. En medio de este conflicto, su compañera de elenco, Jenny Slate, expresó su apoyo incondicional a Lively, describiéndola como una líder y amiga leal.

Para quien no lo sepa, la denuncia de Lively detalla comportamientos inapropiados por parte de Baldoni durante la filmación, entre ellos, supuestamente mostrarle videos y fotos explícitas, referirse a temas sensibles como su peso y el fallecimiento de su padre, y planear escenas sexuales fuera del alcance del guion aprobado.

Además, Lively acusó al equipo de Baldoni y su estudio, Wayfarer Studios, de haber orquestado una campaña digital para desprestigiarla, incluyendo mensajes que evidenciaban intenciones de “enterrarla” públicamente. Según la denuncia, estas tácticas buscaban dañar su reputación a través de redes sociales, medios y foros en línea.

En respuesta, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, calificó las acusaciones como "falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas", y argumentó que Lively habría amenazado con no promocionar la película si no se cumplían sus demandas durante la producción.

Lively ha encontrado apoyo no solo en Slate, sino también en su esposo, Ryan Reynolds, quien, según la denuncia, estuvo presente en reuniones donde se abordaron los comportamientos de Baldoni en el set.

En declaraciones al New York Times, Lively manifestó su esperanza de que su acción legal exponga prácticas de represalia en la industria del entretenimiento y proteja a quienes se atrevan a denunciar conductas inapropiadas.

Por su parte, Freedman insistió en que las acciones de sus clientes no fueron más allá de "planificación interna estándar" para contrarrestar posibles daños mediáticos.

Tras la denuncia, Baldoni ha enfrentado consecuencias inmediatas, como su despido de la agencia de talentos que lo representaba y la renuncia de su copresentador de podcast.

Mientras tanto, la industria observa con atención este caso, que pone nuevamente en el foco las dinámicas de poder y acoso en Hollywood.

Blake Lively continúa siendo una voz prominente en la lucha contra el acoso y la mala conducta en el entretenimiento, mientras el desenlace de este enfrentamiento legal promete revelar más sobre los mecanismos detrás de la industria del cine.

