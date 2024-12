Infarto mata a actriz de Televisa a los 39 años; su hijo aparece destrozado en plena Nochebuena

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi dos décadas el medio del espectáculo en México se vistió de luto debido a que vivió una de las peores tragedias de todos los tiempos debido a que una querida protagonista de novelas perdió la vida de forma repentina cuando apenas tenía 39 años. Por motivo de los festejos decembrinos, su hijo menor recordó lo difícil que ha sido crecer sin ella y apareció destrozado justo antes de celebrar la Navidad 2024.

Se trata de la talentosa actriz Mariana Levy, quien perdió la vida el 29 de abril del 2005 debido a un infarto fulminante en el tráfico de la CDMX. La hija de doña Talina Fernández (qepd) falleció cuando se bajó de su vehículo para pedir ayuda a la policía, debido a que notó que junto a su vehículo habían hombres armados y creyó que sería asaltada. Desafortunadamente, la famosa dejó huérfanos a tres niños: Paula, María y José Emilio.

El menor de los tres, quien en aquella época era un bebé, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría donde contó que no ha sido nada fácil vivir sin la presencia de su madre biológica, aunque agradeció que Ana Bárbara lo acogiera como un hijo más: "Es muy a menudo (sentir que me hace falta), sentir que la necesito, una figura materna, la tuve, pero hoy en día siento que me falta muchísimo mi mamá".

Mariana Levy falleció cuando José Emilio era un bebé

En vísperas de Navidad, este martes 24 de diciembre el joven conductor admitió que su mayor anhelo es que la intérprete de novelas como La Pícara Soñadora, La Última Esperanza y Caminos Cruzados siguiera con vida: "Me encantaría que siguiera viva porque siento que las cosas serían muy diferentes, seríamos muy felices juntos, la extraño muchísimo".

El hijo de la fallecida también agradeció que las personas que conocieron a su madre hablen maravillas de ella: "Afortunadamente siempre tuvo muy buenas amigas y yo las considero como si fuera mi tía, ellas cuentan historias bonitas, cosas maravillosas, siempre me hablan bien de ella, que era muy dulce". Para cerrar la entrevista, el hijo de 'El Pirru' admitió que no puede aceptar que le haya tocado crecer y vivir sin su mamá:

No sé, me encantaría haberla conocido, eso es lo que más me frustra, es algo bastante fuerte para mí".

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria