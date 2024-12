Jorge Vidente demanda a Alfredo Adame tras amenazas de muerte; el actor lo enseñó su arma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido brujo de los espectáculos, Jorge Clarividente, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en la que aseguró que demandará a Alfredo Adame, después de que este le llamara desde un número desconocido, en uno de sus arranques de ira, y lo amenazara de muerte. El hombre que afirma ha hecho trabajitos de amor entre famosos, señaló que el actor ya le enseñó su arma, aunque fue por accidente.

Jorge es reconocido en el mundo del espectáculo, gracias a que además de participar en programas como Venga la Alegría para sus rituales, también se ha visto en escándalos con varias celebridades. Una de ellas es Sherlyn y Geraldine Bazán, pues las acusó de mandar a gente a que atentaran contra su vida. Y ahora, tras año del este escándalo, el vidente ha regresado con nueva pelea, pero esta vez contra Adame.

El motivo es que, supuestamente, el exactor de Televisa se habría molestado por el hecho de que habló del caso de Maryfer Centeno y su demanda a Mr. Doctor, en que criticó al influencer y a Adame por ofenderla, pues es algo que no le pareció, pero que esto hizo enfurecer a Alfredo: "Me llamó de un teléfono desconocido. Me dijo que me va a mandar a m.... . Lo creo capaz de todo. ¡Temo por mí y mi familia! Este señor es un mitómano. Me escribe diciéndome cosas feas. Me insulta. Se armó la guerra con él, porque nunca me dejo de nadie”.

Adame pide se cancele al vidente. Instagram @adamegoldenboy

Pero eso no fue todo, pues declaró que el inicio de todo su desagrado a su persona, es porque hace poco le hizo un trabajito de investigación a Carlos Trejo, y al ser este su enemigo, esperaba que lo rechazara, y al no hacerlo comenzó su guerra. Con respecto a la llamada de amenaza, afirma que tiene testigos de lo sucedido, pero quiere dejar estipulado que teme por su vida: "Hace tiempo este señor mandó gol... a una amiga trans. Temo que me pueda ubicar. En los próximos días viajaré a la Ciudad de México. No le tengo miedo, pero no puedo gol... a una persona de la tercera edad. Está penado. Creo que tiene osteoporosis".

Jorge mencionó que el actor de Yo No Creo En Los Hombres, averiguo donde vive en Guadalajara y su nombre completo, por lo que quiere dejar en claro que sí algo le pasa es culpa de Adame, destacando que el expresentador del programa Hoy también porta un arma de fuego y la ha visto: "También me retó a que vaya a su casa a darnos en el hocico. No le temo a los gol... . Me da lástima. Está mal de sus facultades mentales. Como clarividente, le dije que tuviera cuidado ya que va a pisar la cárcel. Tiene demandas de mucha gente".

Adame con Jorge en su limpia de hogar. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui