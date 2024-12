Llanto en Televisa: Alejandro Camacho sufre dura muerte y estremece confesión antes de Navidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Navidad sin duda alguna es una fecha que además de traer alegría, también llena de nostalgia a las personas. Días antes de esta especial fecha, el histrión mexicano Alejandro Camacho abrió su corazón en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, donde confesó lo duro que fue perder a dos personas que amaba a causa del cáncer. Estaba hablando de su padre y de su única esposa, Rebecca Jones.

A través del programa El minuto que cambió mi destino, el galán de novelas recordó que su fallecida exesposa fue la única mujer que lo pudo llevar al altar: "Nos casamos en Estados Unidos, ha sido la única vez que me he casado, ya no vuelvo a cometer la misma tontería... nunca más ¿para qué?", compartió. Asimismo, don Alejandro recordó que se trató de una boda no planeada, por lo que incluso el traje que usó en el evento era prestado

Nos casamos por la iglesia católica, fue de imprevisto, en Laguna Beach (California)".

Alejandro Camacho recordó cuando estuvo casado con Rebecca Jones

Posteriormente, Camacho habló de la pérdida de una hija que enfrentaron él y Jones antes de traer al mundo a su único hijo en común, Max: "Perdimos un bebé antes de Max, una niña, la perdimos, no era el momento... hay veces que uno dice 'lo voy a hacer' y no (toca)", compartió reflexivo. El también exprotagonista de TV Azteca también ahondó en los motivos que lo llevaron a divorciarse de la primera actriz luego de décadas juntos:

Ya desde antes teníamos diferencias, yo pienso que el amor se transforma, cambia, así fue con Rebecca, pasó a ser otra manera de quererse, nunca nos dejamos de querer, pero nos queríamos de otra manera", expresó.

Alejandro además habló de la dura situación a la que se enfrentó Rebecca cuando fue diagnosticada con cáncer de ovario, enfermedad que presuntamente le terminó arrebatando la vida el 22 de marzo de 2023 luego de una recaída: "Fue una batalla muy dura para ella, para Max, para todos los que la querían, tanto hombres y mujeres, y para mí", dijo el intérprete de las novelas Muchachitas, Abismo de pasión y Yo no creo en los hombres.

Finalmente, el primer actor recordó que el tema del cáncer no era ajeno en su vida, ya que su padre falleció por esta misma enfermedad: "Yo ya había tenido la experiencia de vivir el cáncer de mi papá, que fue un cáncer terminal, eso también me cambió la vida, yo estaba estrenando Drácula y mi papá estaba en la agonía absoluta". Incluso, Camacho recordó una de las últimas conversaciones que tuvo con su papá:

Me decía 'yo ya no voy a llegar a tu estreno pero mira, ten mi anillo, y voy a estar siempre en tu corazón", dijo don Alejandro.

Fuente: Tribuna