¿Murió Daniel Bisogno? Raquel Bigorra llora trágica muerte y estremece Televisa; no pudo despedirse

Ciudad de México.- Una controversial conductora de Televisa, quien también trabajó en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría, revela cómo fue una de las pérdidas más duras que ha enfrentado y lo triste que fue para ella ese capítulo. Se trata de Raquel Bigorra, quien hace unos años puso fin a su larga amistad con el presentador de Ventaneando Daniel Bisogno (quien ahora lucha por recuperar su salud) en medio de un intenso pleito mediático.

¿Falleció el conductor, mano derecha de Pati Chapoy? No, sino que la cubana contó que sufrió la muerte de su madre y no pudo despedirse de ella por una impactante razón. En entrevista con Isabel Lascurain para su programa de YouTube Abre la caja de, Bigorra contó el fuerte motivo por el que no pudo estar en Cuba para la enfermedad, muerte y entierro de su madre. Y es que la progenitora de la polémica presentadora cubana falleció luego de luchar contra una dura enfermedad cuando ella estaba viviendo y trabajando en México. Antes de irse, fue la última vez que se vieron.

En ese entonces, Bigorra recordó que no tenía permiso para entrar a Cuba, su país natal luego de ser considerada "desertora" y abandonarlo para irse a trabajar fuera persiguiendo su sueño de entrar al medio artístico. "¿Qué podía hacer si yo no podía regresar a Cuba? No podía entrar, no podía agarrar un avión ni teniendo el dinero porque tenía prohibida la entrada", explicó la conductora. "No me pude despedir, entonces con el acta de defunción estoy en Inglaterra, hago todo el trámite y regreso a Cuba", mencionó acerca del momento en el que finalmente pudo retornar a su tierra, sin embargo, era muy tarde pues su mamá ya había perdido la vida.

"Fue muy duro (...) Mi mamá era única hija y su papá y mamá estaban destrozados pero al mismo tiempo regresó la nieta que pensaron que nunca más iban a volver a ver. Me encuentro con mi hermano que, pobre, se había echado toda la enfermedad de mi mamá, la había apoyado, había estado al cien", dijo entre lágrimas. "Todos tristes pero a la vez contentos de que yo llegué. Entonces yo quería llorar a mi mamá pero decía 'no me pueden ver que estoy deshecha'. Tengo que dar alegría con todos ellos ahora, darle un poco de apoyo a mi hermano", finalizó Raquel.

"Mi mamá fue la mujer que además de darme la vida, fue la primera persona que vio en mí algo artístico. Fue la mujer que no solo me dio la confianza para poder llegar, fue la que impulsó siempre", ha dicho la cubana en otras entrevistas. Cabe mencionar que aunque la conductora actualmente no tiene una relación con Bisogno, le ha deseado recuperarse de sus problemas de salud e incluso ha confesado que hace oraciones por él.

