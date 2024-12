Nueva demanda agrava escándalo en torno a Justin Baldoni; expublicista lo demanda

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El polémico conflicto legal entre Justin Baldoni y Blake Lively ha escalado con una nueva demanda presentada por Stephanie Jones, jefa de la firma de relaciones públicas Jonesworks. Jones acusa a Baldoni, su estudio Wayfarer Studios, y a las publicistas Jennifer Abel y Melissa Nathan de incumplimiento de contrato, conspiración y difamación en un giro inesperado de la disputa entre los coprotagonistas de It Ends With Us.

Lively demandó recientemente a Baldoni, acusándolo de acoso sexual y de fomentar un ambiente laboral tóxico en el set de la película. Afirmó que él y su equipo de relaciones públicas emprendieron una campaña de desprestigio en su contra tras tensiones surgidas durante la producción. Baldoni ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de falsas y escandalosas.

En su denuncia, Lively señaló directamente a Abel y Nathan, quienes habrían colaborado con Baldoni para difamarla a través de tácticas de manipulación en redes sociales y medios de comunicación. Abel negó cualquier campaña de difamación, pero la situación dio un giro inesperado cuando Jones presentó su propia demanda en respuesta.

Jones, quien empleó a Abel hasta su despido en 2023, alega que su exempleada conspiró con Nathan para robar a Baldoni y Wayfarer Studios como clientes de Jonesworks. Según la demanda, Abel supuestamente robó documentos confidenciales y fomentó la salida de empleados clave de la firma.

Además, Jones asegura que Abel y Nathan intentaron culparla públicamente de la supuesta campaña de desprestigio contra Lively, perjudicando su reputación profesional.

Durante meses, este grupo ha criticado y menospreciado a Stephanie Jones y a su compañía para obtener ganancias financieras y saldar cuentas personales", declaró Kristin Tahler, abogada de Jones, en un comunicado.

La demanda incluye capturas de pantalla de mensajes de texto supuestamente extraídos del teléfono corporativo de Abel, que aparentemente demuestran la conspiración para sustraer clientes y desacreditar a Jones.

Según los documentos legales, Abel y Nathan discutieron estrategias para responder a la controversia de Lively, y aunque negaron implementar una campaña activa de difamación, reconocieron haberse preparado para ello.

Abel declaró que las reacciones negativas hacia Lively en redes sociales ocurrieron de manera orgánica, argumentando que el equipo no necesitó intervenir. Sin embargo, las demandas tanto de Lively como de Jones sugieren lo contrario, señalando acciones deliberadas para manipular la narrativa pública.

Desde que salieron a la luz las acusaciones de Lively, Baldoni ha enfrentado un declive en su carrera. Fue abandonado por su agencia William Morris Endeavor, y su copresentadora de podcast, Liz Plank, renunció.

Mientras tanto, Lively ha recibido el apoyo de compañeros de la industria, como los actores Jenny Slate y Brandon Sklenar, así como de Colleen Hoover, autora de la novela en la que se basa la película.

La creciente red de demandas y acusaciones en torno a Baldoni, Lively y sus equipos pone de manifiesto las complejidades del poder y la reputación en Hollywood. Con múltiples litigios en curso, el desenlace promete revelar más detalles sobre las dinámicas internas de esta batalla legal que ha captado la atención pública.

Fuente: Tribuna