¿Pleito en 'Hoy'? Arath de la Torre tacha de chismosa a Andrea Legarreta en pleno programa

Ciudad de México.- Durante meses se especuló que el conductor Arath de la Torre tenía una pésima relación con sus compañeros del programa Hoy, pues presuntamente no convivía con ellos fuera de cámaras y se llegó a decir que era porque su actitud era bastante "pesada" y que a varios no le gustaban sus bromas. En la más reciente transmisión del matutino, el también actor elevó la tensión luego de que tachara a Andrea Legarreta de ser una chismosa.

Todo comenzó luego de que la producción de Hoy transmitiera una entrevista en la que José Ron responde luego de haber sido balconeado por sus compañeros de banda con respecto a que él podría buscar el amor en apps de citas y que suele ligar en sus 'tocadas'. Inmediatamente después de escuchar las palabras del actor, Andrea lo sacó a la luz por haberle repartido 'Likes' a una reina de belleza, de quien no reveló su nombre.

Yo tengo como una sospecha de que le da como muchos Likes, aunque yo también le doy Likes a todos, pero yo vi que le da muchos Likes a no sé, como alguien miss, de Nuestra Belleza México o algo así", dijo la exesposa de Erik Rubín.

Arath de la Torre criticó a Andrea Legarreta por fijarse en los Likes que da José Ron

El finalista de La Casa de los Famosos México de inmediato mostró su asombro al saber que Andy estaba revisando perfiles ajenos y así la criticó: "¿Y cómo le haces tú para tener tiempo de ver cuántos Likes le da?". La actriz de novelas como ¡Vivan los niños! aseguró que su comentario se estaba malinterpretando, por lo que expuso: "¡Nooo! lo que pasa es que una vez lo vi en una historia con ella y dije 'qué bonita, ¿será su novia?' y entonces me asomé (al perfil) y vi que era una miss".

Acto seguido, Legarreta continuó justificándose y expresó: "No creas que vi todo, pero mi que en algunas fotos de ella (estaba su Like)". En tanto que De la Torre hizo una broma e insinuó que su compañera andaba de chismosa: "Tú y yo sabemos que viste todo", dijo el conductor. Por su parte, Andrea se tomó todo con humor y para cerrar el tema comentó con una gran sonrisa: "No es cierto, me dio curiosidad".

Con esta broma queda demostrada la gran química que hay entre los conductores del programa Hoy, por lo que se quedan de lado los rumores de que no hay una buena relación entre ellos.

Mira a partir del minuto 2:15

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy