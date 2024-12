Podría quedar paralítica: Tras dejar obra, Alma Cero habla de su delicada lesión cervical

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de externar su temor a quedar paralítica y que podría pasar por el quirófano, la reconocida actriz y bailarina, Alma Cero, recientemente brindó una entrevista en exclusiva a Venga la Alegría, para dar una actualización de su estado de salud y como va su delicada lesión cervical, a meses de haber tenido que dejar la obra de teatro en la que había trabajado por más de dos años ininterrumpidamente.

La sensualidad, el humor y el baile son palabras que describen a la perfección la carrera de alma cero, pues al formar parte de diversas obras de teatro y series cómicas, ha dejado ver su gran talento para la actuación y la comedia, además de darles un plus con su espectacular figura, sellos que usó por varios años en la puesta en escena, Lagunilla, Mi Barrio, hasta hace unos meses que confirmó que saldría de esta por sus dos hernias discales.

Fue hace un par de meses que cuando comenzaron a circular rumores de que terminaría de pleito con Alex Gou, productor de la obra, ella declaró que no fue el caso, que su salida fue meramente por salud y que él lo entendió, mencionando que al tratarse de los discos, si uno se sale de su lugar, podría perder movilidad en sus piernas: "He decidido dejar la obra por motivos de salud; tengo dos hernias discales y necesito cuidarme. Primero es la salud, y creo que no debí aceptar esos bailes, pero ahora toca descansar y cuidar de mí misma".

Ahora, la actriz de María de Todos los Ángeles, declaró para TV Azteca que tiene muchos dolores y cuando estaba en la obra se presentaba tolerando terribles dolores y con extremidades dormidas por este problema, pues hay muchas cuestiones involucradas, por lo que toma terapia física, esperando no tener que ser operada: "La tengo en cervicales. Estuve en Lagunilla dando funciones con neuropatías, porque sí veían involucrados, ahí está la médula, ahí se veían involucrados muchos nervios y por otra lesión, que tenía rotos los nervios de la paleta derecha".

Finalmente, destacó cuales son las terapias a las que se ha sometido desde que salió de la obra para fortalecer sus músculos y evitar pasar por el quirófano, destacando que ella tiene mucha fe en que sí lograra el objetivo y en unos meses saldrá de ese riesgo, pero sin la posibilidad de regresar a obras con esa gran cantidad de esfuerzo físico: "Estoy tomando terapia de ultrasonido, también me pusieron una cosa con láser, masajes, estoy tomando medicamentos, estoy evitando a toda costa tener que operarme, y debo hacer ejercicios para que mis músculos me carguen a mi y no al revés".

Fuente: Tribuna del Yaqui