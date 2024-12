Tristeza en Televisa: Adal Ramones sufre triste muerte antes de Navidad y rompe en llanto en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y conductor Adal Ramones rompió en llanto durante su más reciente entrevista en el programa Hoy, luego de sincerarse y recordar el duro momento que vivió cuando sufrió una dura muerte justo antes de celebrar la Navidad. El comediante mexicano se quebró frente a las cámaras al hablar de cuando murió su madre, la señora Teresa Martínez, en el año 2015.

Con motivo de las fiestas decembrinas, reporteros del matutino del Canal de Las Estrellas buscaron al presentador de programas como Otro rollo y Mi famoso y yo para preguntarle si alguna vez había pasado una Navidad difícil y él recordó lo que vivió hace casi una década. En aquel año, el originario de Monterrey se enfrentó a la muerte de la mujer que le dio la vida, quien tenía 80 años y falleció luego de haber luchado contra el cáncer.

Ramones, de 63 años, recordó con melancolía aquella fecha y al borde del llanto explicó que pasó la Nochebuena en completa soledad: "Mamá falleció exactamente, fue muy fuerte y falleció y esa Navidad fue la única que yo he cenado solo, porque quise cenar solo, con una foto de ella", dijo con un nudo en la garganta.

Karla era novia mía, fue a darle a mis hijos el abrazo y les dije 'ya me voy, voy a una cena de Navidad' y no era cierto, cené con una foto de mi mamá".

Adal Ramones se quebró al recordar a su madre

Asimismo, Ramones aseguró que todo el éxito que él ha conseguido es gracias al apoyo de la mujer que le dio la vida y aseguró que él le pagó todo lo que hizo por él mientras estaba viva: "Yo recuerdo que yo sí fui una pesadilla para mi jefa que en paz descanse, pero me amaba, me amaba tanto, fui el primero, fui el primogénito y yo siempre le hablaba, en vida le hablaba, le decía 'felicidades, yo no hice nada, la que hice todo fuiste tú'".

Finalmente, Adal compartió un video que le había enviado su madre cuando aún seguía en este plano y con lágrimas en los ojos dijo: "Me mandaron mis hermanos un video de mi jefa mandándome saludos, imagínate, tiene años de no estar, pero mi mamá me saludó hoy en la mañana, es mi gran amor, ella estaba presente en todo".

