Yeri Mua se desgreña a mujer en baño de antro por inesperado motivo: "Te crees muy ver..."

Ciudad de México.- La joven influencer, Yeri Mua, ha dejado muy en claro que con ella nadie se mete sin tener consecuencias, y así como saca las garras en redes también lo hace en persona, pues reveló que se desgreñó a una mujer desconocido dentro del baño de un antro. Aunque se pensaba que la simple pelea sería suficiente, fans quedaron sorprendidos por el inesperado motivo que comenzó este tenso momento, en el que se insultaron con comentarios como "te crees muy ver..." y demás.

La intérprete de Croquetitas, fue a través de uno de sus en vivos en TikTok que confesó que hace poco decidió salir a bailar y beber con unos amigos en un antro, sin imaginarse que avanzada la noche eso terminaría en una intensa pelea en el que casi le arrancan sus "tres pelos". Según la influencer, todo fue culpa de la chica, de la que ni el nombre supo, pues estaba "acaparando" los baños de damas y no dejaba que nadie entrara, lo quela molestó.

La exparticipante de ¿Quién Es La Máscara?, declaró que ella y una de sus amigas quisieron ir al sanitario, y al llegar notaron la inmensa fila y que no avanzaban, por lo que ella decidió tomar cartas en el asunto y se fue en contra de la chica, quien no dudo en comenzar la pelea con un empujón: "La morra se estaba tardando siglos en el baño. Le toqué la puerta y le dije: ‘Apúrate porque aquí hay muchas que queremos hacer pipí’. Sale y me dice ‘¿Te crees mucha ve…?’ y me empuja”, indicó.

La cantante, declaró que se rifó en ese momento, ya que la mujer medía como 1.70, pero no dudo en jalarla del cabello y lanzarla al suelo cuando la vio "desprevenida", destacando que de ahí comenzaron a pelearse bien, con golpes, jalones y empujones: "Le dije ‘lo peor que tú pudiste hacer es darme la espalda’. La agarro de las greñas y (la jalo). La ataqué bien. Se cae al piso porque la agarré bien. Me agarró de mis tres pelos y así. No sé como le hice. Medía como 1.70".

Mua, no mencionó si tuvo alguna lesión o si estaba adolorida de algo, pero dejó en claro que la otra mujer debe de estar más herida por su orgullo, ya que una "chaparra" le dio una tunda, afirmando que en ese momento se sintió 'Batman', aunque nadie la apoyó, ella menciona que estaba "defendiendo lo correcto". El enfrentamiento terminó cuando elementos de seguridad llegaron para separarlas: "La seguridad llegó y sacaron a la chava que andaba toda chueca y haciendo cosas que ni al caso en el baño".

Fuente: Tribuna del Yaqui