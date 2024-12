De Christian Nodal a Gabriel Soto: Conoce a las famosas parejas que se separaron este 2024

Ciudad de México.- Este año 2024, el mundo del espectáculo mexicano se ha visto envuelto en varios dramas amorosos, entre infidelidades y fuertes peleas, que culminaron en la inesperada separación de varias famosas parejas que eran consideraras para el público de las más sólidas, o que aparentemente estaban llevando una vida en familia de en sueño. Como es de esperarse, la de Christian Nodal con Cazzu, y la de Gabriel Soto con la actriz rusa, Irina Baeva, han sido las más polémicas y aún hoy en día dan de qué hablar.

Es muy común que entre artistas al trabajar juntos nazca una química más allá de la amistad y se formen parejas, que se llegan a volverse favoritas del público, así como odiadas, en las que se les sigue el paso en cada uno de sus movimientos, ya sea que se traten de cosas positivas, como compromisos, citas y demás, así como las negativas, como peleas, infidelidades y por supuesto, separaciones. En esta ocasión te presentamos las rupturas que ocurrieron este 2024 entre los famosos.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy

Tras dos hijos en común y casi dos décadas juntos, tiempo en el que atravesaron polémicas por infidelidades, finalmente en el mes de abril Elizabeth compartió en una entrevista en exclusiva para ¡HOLA! que había terminado su relación con el exactor de Televisa. A raíz de ello, se hizo un fuerte escándalo, pues se dijo que fue a causa de una infidelidad con Samadhi Zendejas, y surgieron audios y videos en los que acusaban al cubano de haber agredido a su ex y a su hija menor, por lo que incluso la Policía tuvo que acudir a su domicilio.

Christian Nodal y Cazzu

Tras ocho meses de haber recibido a su primera hija, Inti Nodal, el cantante del regional mexicano anunció en el mes de mayo, mediante su cuenta de Instagram que él y la rapera tomaron la decisión de separarse, asegurando que su ruptura se dio en los mejores términos por su pequeña. Pocas semanas después, él confirmó una relación con Ángela Aguilar, despertando la ira de fans, que la acusaron de "robarle el marido" a Cazzu. Desde ese momento, en redes se han vuelto la burla y son el blanco de críticas.

Irina Baeva y Gabriel Soto

Tras más de cinco años de relación sentimental, en el mes de julio, el galán de Televisa usó su cuenta de Instagram, para confirmar que se separaba de la rusa, sin dar los motivos, pero que fue una decisión tomada hace meses por ambos. Poco después, Baeva negó que supiera de ese comunicado y que ella pensaba que seguían intentando recuperar la relación, además de afirmar que se habían casado en marzo, hecho que él negó rotundamente.

Aunque ahora dicen ser amigos y han sido visto viajando juntos desde su ruptura, hay muchos rumores muy polémicos de su separación, como que él la habría dejado por Cecilia Galliano, y que Irina había maltratado a sus hijas al lado de Geraldine Bazán. Ambos se niegan a dar las razones y solo han negado los rumores.

Peso Pluma y Nicki Nicole

Después de solo unos cuantos meses juntos, en febrero se hizo viral un video del cantante mexicano caminando de la mano con una mujer en un casino de Las Vegas, después de haber asistido al Super Bowl, mientras que la argentina estaba de viaje de trabajo, siendo tachado de infiel, pues se desconocía de alguna ruptura con Nicki. Horas después del escándalo, la intérprete de Ojos Verdes confirmó la ruptura, señalando que el video fue prueba de la infidelidad de él.

El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó Nicole en redes.