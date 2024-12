Imagen TV despediría a Ingrid Coronado de 'Sale el Sol' por defraudarlos: "Salió muy mal"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana m, Ingrid Coronado, hace varios días confirmó que renunció a causa de sus sus hijos, sin embargo, en redes sociales han salido a desmentir, debido a que afirman que la despidieron de Sale el Sol por el hecho de que defraudó a los ejecutivos de Imagen TV. La misma fuente señaló que la también escritora podría no regresar pues "saldría muy mal" de la televisora en cuestión de números.

En mayo de este 2924, el mundo del espectáculo quedó en completo shock cuando Gustavo Adolfo Infante, después de enfrentarse legalmente por violencia de género, la recibió en los foros con un inmenso ramo de flores y le pidió una disculpa, señalando que se alegraba de poder contar con ella como parte de su equipo en la TV. Ingrid por su parte prometió dar lo mejor para llevarse bien y darle al público lo que merecen en entretenimiento.

Inesperadamente el pasado viernes 20 de diciembre, Coronado en vivo de Sale el Sol confirmó que debía de despedirse porque sus hijos la necesitaban al desarrollarse como atletas, así que sus viajes le impediría seguir en el proyecto: "Tenemos una tarea como familia muy importante que es viajar a muchos lados para que puedan calificar y llegar a este lugar. Me prometí que iba a acompañarlos en cada momento en esta aventura. Quiero estar ahí, y un trabajo en TV no me iba a permitir estar cerca de ellos".

Sin embargo, mediante la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, de La Tía Sandra, señaló que en realidad su salida porque los altos mandos la toman como un fracaso ya que no dio el rating que se esoeraba: "La conductora INGRID CORONADO dijo que se va del matutino #SaleElSol para cuidar a sus hijos. Lamento decirlo, pero la verdad es que #IngridCoronado NO decidió salirse, la corrieron por no dar los resultados esperados".

Finalmente, aseguraron que en el foco group que hacen para saber el favorito del publico, Coronado no tuvo un resultado positivo, sino todo lo contrario, haciendo que tomaran esa drástica decisión de despedirla de la emisión y al parecer sin la posibilidad de un regreso: "SALIÓ MUY BAJA en un estudio de opinión que hizo IMAGEN TV; el público no la quiso".

Fuente: Tribuna del Yaqui