Luto en Televisa: Lucía Méndez sufre TRÁGICA muerte en plena Navidad y estremece último adiós

Ciudad de México.- En plena Navidad, la actriz y cantante Lucía Méndez sufre dolorosa muerte que la deja desolada y llena de tristeza. Y es que la protagonista de telenovelas lamentó profundamente el fallecimiento de quien fuera su gran amiga, Dulce. La partida de Dulce fue confirmada este 25 de diciembre, en plena celebración de Navidad. La cantante mexicana estaba hospitalizada desde el pasado 2 de diciembre a causa de una neumonía, la cual finalmente le arrebató la vida a los 69 años.

Aunque tanto la protagonista de melodramas de Televisa como Tú o nadie, Colorina o El extraño retorno de Diana Salazar y la cantante estaban distanciadas desde 2022 tras más de 40 años de amistad, Lucía decidió romper el silencio en redes sociales para llorar la partida de Dulce, la cual la dejó devastada. "Mi corazón está lleno de tristeza, hoy se fue una querida amiga, una hermana del alma que compartió conmigo momentos inolvidables compañera de aventuras y risas", escribió en su cuenta de X.

Y agregó: "Nuestra amistad siempre permaneció en mi corazón y sé que en el suyo también. Aunque su cuerpo ya no esté con nosotros". También señaló que aunque ya no esté físicamente en este plano, su música y talento estarán vivos para toda la vida. "Aunque su cuerpo ya no esté con nosotros, su espíritu y su memoria vivirán por siempre en mí, en sus seres amados y en su público que siempre la apoyo hasta el final".

Haciendo las paces tras su inesperado fallecimiento, puesto que aseguran que la cantante se encontraba mejorando de salud luego de la cirugía que se practicó hace unas semanas, 'La Méndez' despidió a quien fuera su compañera en Siempre Reinas, con unas últimas palabras: "Descansa en paz te extrañaremos siempre, sé que un día nos volveremos a encontrar. Tu música y gran voz vivirá por siempre en el corazón de todos", concluyó.

