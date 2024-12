Triste Navidad: Exactor de TV rrsufre dolorosa muerte y hace dura confesión en 'DPM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido exactor de TV Azteca y presentador, Mauricio Martínez, recientemente ha brindado nuevas declaraciones sobre la tan dolorosa muerte se su amada hermana menor, Bárbara Martínez, por la cual pasará una triste Navidad. Las cámaras de De Primera Mano lo recibieron en el aeropuerto y al hablar de su melancólica situación, dio una dura noticia sobre el terrible duelo que enfrenta.

Fue en septiembre de este 2024, cuando Mauricio anunció que había perdido a su hermana un par de horas después de haber sufrido un infarto al miocardio. Ahora, tras tres meses de su partida, el también cantante se dijo devastado, pero decidido a día con día luchar para salir adelante: "Un día a la vez, el duelo se vive así en familia, en soledad y trabajando porque la vida sigue. Ya casi tres meses y ahí vamos".

Sobre la fecha, el actor declaró que no es ajeno a sentir melancolía y tristeza en estas fechas, debido a que hace más de dos décadas perdió a su padre también cerca de estas festividades y ahora, se suma su hermana a esas personas que añorará tener tener en la mente: "Yo creo que las navidades son felices, pero agridulces cuando pierdes a un ser querido, se vuelven melancólicas. Yo perdí a mi padre hace 23 años y ahora a mi hermana, pero también es una época de retrospectiva, de estar en familia, pero también de agradecer".

Mauricio deja mensaje a su hermana. Instagram @martinezmau

Mauricio destacó que aunque la partida de su hermana es algo que siempre va a doler, se centra en contar las bendiciones que han llegado a su vida, como el hecho de que ha logrado superar el cáncer en cuatro ocasiones y que el trabajo sigue presentándole muchas oportunidades: "He pasado por tanto bonito, pero también se ha puesto ruda la vida, pero aquí estoy celebrando el estar vivo, de estar en mi país con mi familia, de tener salud, yo que he tenido cáncer cuatro veces".

Finamente, el histrión declaró que parte de que se encuentre así de bien pese a su tragedia, es gracias a la terapia, señalando que nadie debería de verlo como un gasto, sino como una necesidad básica, pues él siente que la salud mental es lo primordial para poder pasar cada adversidad: :Creo que la terapia debería de ser parte de la canasta básica, hay que buscar ayuda. Yo que he sufrido depresión me he vuelto muy vocal de este tema, especialmente en culturas como la nuestra, y más siendo hombre. Hay que quitar estigmas, pero la salud mental es básica".

Tengo terapia con psiquiatra, con psicólogo, tengo además una tanatóloga que me está acompañando ahorita y aparte mi trabajo. Hace dos días di un concierto con sinfónica, es la primera vez que lo hago después de lo de mi hermana, es un antes y un después, pero es para lo que nací", concluyó.

