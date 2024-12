Álex Kaffie habló con Dulce antes de morir e hizo dolorosa confesión; filtra la llamada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico presentador y periodista de espectáculos, Álex Kaffie, acaba de revelar que en Navidad, gracia a un amigo tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con la querida presentadora, Dulce, señalado que pudieron hablar poco antes de morir, momento en el que le hizo la dolorosa confesión de sus inmensos deseos de seguir viva por importante razón, y filtró su llamada.

En un día que debería ser de celebraciones y unión familiar, desgraciadamente la hija y el resto de los integrantes de la familia de Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, nombre real de la cantante, recibieron la terrible noticia del fallecimiento de la intérprete de Tu Muñeca, de la cual se han negado a hablar y han pedido privacidad. Sin embargo, el periodista conocido como 'El Villano de los Espectáculos', acaba de confesar que tuvo la oportunidad de hablar con la también actriz antes de su muerte.

Fue mediante una entrevista que el expresentador de Sale el Sol declaró que hicieron una videollamada, gracias a un amigo, destacando que él vio a la exparticipante de ¿Quién Es La Máscara? con muchas ganas de vivir y destacó que ella le pidió que rezaran un padre nuestro para pedir su pronto recuperación y salir del hospital lo más pronto posible: "Hicimos una oración, la vi muy echada para adelante, la vi muy bien, coqueta como siempre fue".

Aunque señaló que su llamada solo duró cuatro minutos, ella fue muy sincera con el hecho de que creía que tenía una oportunidad de salir adelante y regresar a los escenarios, además de afirmarle que ella estaba luchando con todo porque no quería morir, ya que deseaba poder ver crecer a su nieto, el primogénito de su única hija, Romina Mircoli, poder pasar más tiempo a su lado, confesando que tenía muchos planes para ella y el menor.

Finalmente, el expresentador del programa Hoy reveló que no le preguntó nada sobre su enfermedad por respeto a que ella estuviera lista de dar los pormenores de que era lo que tenía y que había sucedido, cortando la llamada en tan poco tiempo, después de notar que estaba muy cansada y no quería "fastidiarla", porque el tratamiento que tenía para mejorar la agota mucho y no debía esforzarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui