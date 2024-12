Asistente de Dulce desmiente que falleciera de cáncer y revela detalles de su herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven identificado Marvin Olvera, que se dijo asistente de Dulce, acaba de aparecer ante varios medios de comunicación, a los cuales les dejó en claro que no falleció de cáncer, con lo que ha desmentido a Sale el Sol de manera contundente, señalando que todo fue a causa de sus complicaciones pulmonares. De igual forma dio detalles de la herencia de la querida intérprete de Tu Muñeca.

La familia de la también actriz de Televisa se ha negado a dar declaraciones sobre el deceso de Dulce, lo que ha dejado abierta a que muchos medios especulen sobre qué le pasó realmente a la artista mexicana. Incapaces de lidiar ahora con la prensa ante la devastadora partida de la intérprete de Déjame Volver durante la mañana de Navidad, tras semanas hospitalizada, el supuesto asistente de la cantante se pronunció.

Marvin, que es el presidente del club de fans de Dulce y que la asistía en ocasiones para eventos con fans, como meets and great, defendió a Romina Mircoli, hija de su ídola, negando contundentemente que ella esté más preocupada por el dinero y que por eso no quisiera hacerle un funeral a su madre, para no gastar dinero: "No, nada de eso Romina quería mucho y adoraba a su madre, siempre estuvo pendiente de su salud. Descarto que ella esté preocupada por su herencia".

El joven mencionó que no había nadie más devastada y profundamente triste por la muerte de Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, nombre real de la cantante, que Romina, y que ella solamente quiere procesar esta perdida tan grande para ella, para su hijo y el resto de su familia en la seguridad que estos le proporcionan: "Su hija quiere su espacio, yo lo puedo entender, es su intimidad y la de su mami, yo hace poco pasé por lo mismo y la entiendo por completo. Hay que darle su espacio a la familia".

Sobre la herencia, recalcó que es evidente que ella será la heredera, pero que lo que más le importa es lo que la creadora de temas como Aún Lo Amo, le dejó a su hija una herencia mayor en vida, que fue su amor y su voz. Finalmente, dijo que no hay acceso para entrar a la funeraria por ellos, pero que él intentará despedirse en honor a cómo fue la artista con él cuando estaba viva: "Ya pidieron mandar las cenizas directamente a la casa. Confirmaron que no hay nadie que nos pudiera atender en estos momentos en la funeraria, que así va a ser y que se dio la indicación que los amigos no asistieran en este momento".

Fuente: Tribuna del Yaqui