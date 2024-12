Con esta FOTO, hijo de Pepe Aguilar hunde al cantante en plena Navidad: "No he tenido nada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de este 2024, en TRIBUNA te hemos informado de manera puntual todos los escándalos en los que esta importante dinastía del género regional mexicano se ha visto envuelta, entre las más importantes, se puede mencionar la controversial unión entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, así como la manera en la que el cantante de Credo ha intentado lidiar con toda la situación que envuelve a su hija menor.

Si bien, es posible que este año no haya sido precisamente amigable con los Aguilar, la realidad es que aún no ha terminado y a tan solo 5 días de darle la bienvenida al 2025, una nueva controversia envuelve a los descendientes de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ¿quieres enterarte de todos los detalles? No te preocupes, porque a continuación te contamos este nuevo drama en el que el intérprete de Por mujeres como tú, está envuelto.

Emiliano Aguilar genera controversia en Navidad

Créditos: Internet

Como es bien sabido, Pepe Aguilar tiene un hijo mayor de quien se encuentra abiertamente distanciado. Se trata de Emiliano Aguilar, quien es hijo de Carmen Treviño, la primera esposa del charro; sin embargo, pese a ser el primogénito, el famoso ha mantenido una relación distante con él, al grado de ni siquiera apoyarlo en carrera musical, la cual se encuentra alejada del tradicional regional en el que se mueve su familia, puesto el hombre de 30 años prefiere el rap.

A esto se suma el hecho de que Emiliano no fue invitado a la boda de su hermana menor, Ángela Aguilar e incluso se le ha visto apoyar abiertamente a Cazzu, expareja de Christian Nodal. Es en el medio de todo esto que el rapero asesto un nuevo golpe en contra de su padre y del resto de la dinastía, puesto en plena Noche Buena, el artista compartió una fotografía junto a algunas personas a quienes denominó como su “familia”.

“Con mi familia en la colonia Libertad, los quiero un chin… esta gente me ha cuidado y ha estado ahí conmigo cuando no he tenido. Gracias a ellos soy quien soy, los quiero mucho carnales, feliz Noche Buena”, sentenció Emiliano Aguilar.

Emiliano Aguilar presume a su familia y hunde a su padre

Créditos: Instagram @emiliano_aguilar.t

Cabe recordar que, hace unos meses, fue el gran debut musical de Emiliano Aguilar en la industria del rap, durante un concierto; sin embargo, ninguno de los miembros de la dinastía estuvo presente, hecho por el que el artista fue cuestionado por medios de Ventaneando, a lo que él respondió que estaba quien debía estar, puesto su madre lo había ido a apoyar, al igual que su hija, mostrándose así satisfecho y emocionado por vivir este momento tan importante en su vida.

