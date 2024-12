Cynthia Klitbo se niega a que su hija acepte novelas en Televisa o proyectos en TV por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Cynthia Klitbo, recientemente ha brindado una entrevista a varios medios de comunicación, ante los que se ha sincerado, que pese a que ella es artista, se niega a que su hija actúe, mencionando que le prohíbe que acepte novelas en Televisa o algún otro proyecto en TV, debido a que considera que aun no es su momento por este impactante motivo.

Klitbo en los últimos meses se ha visto involucrada en uno de los escándalos más grandes de su carrera al haber comenzado una guerra de dimes y diretes con Laura Zapata, después de que esta la tachara de ser una drogadicta y alcohólica, vengándose al decir que había tenido romances lésbicos y que el que no pudiera reunirse con su familia para llorar la muerte de su hermana, Ernestina Sodi, ni verla antes de su deceso, es parte de su karma por ser mala persona.

Pero ahora, la actriz de melodramas como Teresa, acaba de volver a dar de que hablar por sus impactantes confesiones para Venga la Alegría, ya que no desea que su hija trabaje de actriz, por el momento. Cynthia siempre ha dicho tener un lazo muy especial con su pequeña, al siempre haber sido ellas dos en contra del mundo, por lo que es lo más importante en su mundo, sin embargo, esto no impide que sea mano dura.

Es por ello que para las cámaras de TV Azteca confesó que no permite que su hija comience su carrera como actriz, sin importar si es proyecto en TV, cine o teatro, pues ella quiere que antes de todo tenga estudios concluidos en teatro, pues es una carrera de respetar la actuación: "No, tiene que entregarme un certificado de su universidad en teatro, porque mi carrera se debe de respetar. A mi se me han abierto puertas porque he sido una actriz que ha estudiado, y he estudiado mucho".

Finalmente, señaló que aunque ella está actualmente en México, mientras que su hija sigue viviendo en Estados Unidos, en Miami, destacó que la menor no se encuentra solo como muchos dicen, sino que está bajo el cuidado que ha sido su nana desde que solo tenía 10 años de edad: "Mi hija vive con su nana, no vive sola, o sea, mi hija no está en su rollo en su depa, no, está Amparito que ha sido su nana desde los 10 años, entonces sí Amparito es la ley".

Fuente: Tribuna del Yaqui