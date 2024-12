El alcohol la arruinó: Tras dejar Televisa, Adriana Fonseca llega a 'VLA' con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Adriana Fonseca, recientemente ha revelado un momento muy complicado en su vida, pues tras años de haber dejado Televisa para enfocarse en otros proyectos lejos de la televisión, y mantener un perfil bajo, ahora, la artista acaba de llegar a Venga la Alegría con una entrevista reveladora, pues dio la dura noticia de que todo fue porque el alcohol la arruinó.

Con 19 años de edad, Adriana debutó como actriz en el año de 1998 con el melodrama Pueblo Chico, Infierno Grande, tras lo cual siguió con grandes éxitos en la TV, como La Usurpadora y Amigos Por Siempre. Desgraciadamente tras 15 años, decidió alejarse de la televisión, y en el 2013, con Corazón Valiente se despidió, perdiendo toda una vida de trabajo por culpa del alcohol y la prensa que la señalaba de alcohólica.

La actriz de Mujer Bonita, ahora, tras su regreso a los melodramas, ha decidido brindarle una entrevista al matutino de TV Azteca, para el cual también hizo varios proyectos, en la que confesó que jamás fue alcohólica, entiende que la reputación es importante, y el cometer un error al beber, hizo que hablaran cosas malas: "Seguramente el momento en que mi relación con el alcohol fue diferente a, obviamente, ahorita. No tenía la conciencia, quizá, de tomar en una fiesta, porque siento que yo fui muy adelantada a mi época y como que muchas cosas no tenían filtro".

Incluso confesó que en una ocasión, Chava Mejía, uno de sus colegas en el filme Mariana de la Noche, le dio tremenda regañiza, cuando en un evento de Silvia Pinal dejó que el fanatismo por Alejandra Guzmán se le subiera y tomara de más, causando que cometiera ese error que le costó muy caro: "Y entonces luego de entrevistas y así, me acuerdo que ya de ahí no me bajaban de borracha. Y pues sí, me afectó. O sea, esa vez me habló Chava Mejía y me dijo, ‘¿qué te pasa?, o sea, estás dando un papelón en las cámaras', porque había mil medios".

Fonseca confesó que fue un descontrol inocente que no demostraba nada, pero que le trajo severas consecuencias, haciendo que al final dejara la televisión, y aunque siguió en proyectos de teatro y cine, como California Dreaming, no aceptó muchos trabajas, manteniendo un perfil bajo, y no regresó a los melodramas hasta el año del 2021 con Mi Fortuna Es Amarte. Ahora, está establecida en la empresa San Ángel, trabajando en Papás por Conveniencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui