¿Está grave? Tras ser hospitalizado por una bacteria en la sangre, Daniel Bisogno reaparece

Ciudad de México.- A lo largo de este 2024, te hemos estado contando cómo ha sido el año del conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien ha debido de enfrentarse a diversas complicaciones de salud, mismas que lo han mantenido saliendo y entrando del hospital, tal y como ocurrió hace tan solo unos días, cuando la celebridad fue internada debido a una bacteria presente en su sangre, por lo que se estimaba que pasaría las fiestas decembrinas en el centro de salud.

Como es bien sabido, en este año el amigo de Pati Chapoy tuvo que atravesar una intervención quirúrgica para un trasplante de hígado, en el Hospital Ángeles del Pedregal y aunque en un comienzo, todo parecía indicar que el actor de Lagunilla, Mi Barrio había asimilado bien el nuevo órgano, la realidad es que las cosas se complicaron apenas unos días después, por lo que tuvo que volver al hospital.

Daniel Bisogno celebra Navidad con su familia

Si bien, el también locutor de radio había estado fuera del hospital desde hace algún tiempo e incluso se le había visto compartir algunas citas con su hija, Michaela, la realidad es que recientemente tuvo que volver al centro de salud a causa de una bacteria en la sangre, por lo que se llegó a creer que no podría salir del nosocomio a tiempo para Navidad; sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando los médicos le dieron un permiso especial al famoso, a cambio de que siguiera de manera estricta algunas indicaciones.

Según lo dicho por el hermano del famoso, Alex Bisogno, los médicos no impusieron medidas severas, aunque sí precautorias, de las cuales no brindó demasiados detalles, pero se sabe que pudo disfrutar al máximo de Navidad en compañía de amigos y familiares, incluyendo a la pequeña Michaela, con lo que pudo recuperar un poco del tiempo que había perdido. Cabe señalar que Daniel no recibió el alta definitiva, por lo que tuvo que regresar al nosocomio para seguir con su tratamiento, el cual consta de una serie de antibióticos prescritos.

Daniel Bisogno regresa al hospital tras celebrar Navidad

¿Quién es Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno es uno de los conductores que mayor tiempo ha permanecido en Ventaneando, si bien, el famoso comenzó con su carrera artística en Televisa, la realidad es que no tardó mucho tiempo en mudarse a TV Azteca, donde debutó en el mencionado programa de espectáculos de Pati Chapoy. Actualmente, es reconocido por ser comediante, locutor y hasta actor de teatro, llegando a aparecer en puestas en escena como El Tenorio Cómico y la ya mencionada Lagunilla, Mi Barrio.

