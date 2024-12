Música de luto: Filtran la escalofriante última voluntad de la cantante Dulce antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Navidad es una época de celebración, amor y unidad en la que la gente aprovecha para pasar el tiempo con sus seres queridos, obsequiar regalos y ¿por qué no? Liberarse un poco del estrés que conllevó gran parte del año; sin embargo, esto no significa que no ocurrirán cosas malas a lo largo de la jornada, tal y como ocurrió el día de ayer en el mundo de la música, ¿la razón? Falleció la querida cantante Dulce.

Ella es recordada por el gran trabajo que realizó a lo largo de la década de los años 80 y 90, tiempo en el que lanzó grandes éxitos como es el caso de Déjame volver contigo, Tu muñeca, Aún no lo amo, Soy una dama, Lobo, Porque me gusta a morir, La cantante, entre otras. Lamentablemente, su vida se vio interrumpida el día de ayer, a los 69 años de edad de la estrella, lo cual causó un gran impacto en la industria.

Nacida como Bertha Elisa Boeggerath Cárdenas, Dulce, dejó atrás de ella un importante legado en el género de la balada romántica, no solo en México, donde era muy reconocida, sino que también llegó a ser escuchado en distintas partes de Latinoamérica, provocando así que su deceso causara un impacto tal que varias personalidades del mencionado gremio emitieron sus condolencias a través de redes sociales.

Como suele ocurrir con millones de personas en el mundo, Dulce también tenía una última voluntad, es decir, ella tenía en claro cuál quería que fuera el destino de sus restos mortales una vez que perdiera la vida. Según lo declarado por el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, la famosa deseaba que su cuerpo fuera cremado, una vez que muriera. Fieles a la palabra de la celebridad, sus seres queridos procederán a cumplir con su voluntad en algún momento de este jueves 26 de diciembre.

La noticia del deceso de la famosa llegó el día de ayer, en plena Navidad, cuando se confirmó todo a través de un comunicado en redes sociales, donde se podía leer: “Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Dulce, una artista excepcional y una persona maravillosa que dejó una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocieron”, asimismo, el documento detalla que los familiares solicitan a los medios privacidad para vivir su duelo.

