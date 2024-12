¿No lo quiere? Nina, hija de Andrea Legarreta, le costó aceptar a novio de Mía Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la joven actriz de melodramas, Nina Rubín, la hija menor de Andrea Legarreta, al parecer le fue muy complicado adaptarse a la nueva dinámica junto a Tarik Othón, pues se ha dicho que le habría costado aceptarlo como su cuñado después de confirmarse su relación sentimental en redes sociales. Fue la mayor de las Rubín Legarreta, Mía Rubín, acaba de revelar el porqué, ¿acaso no lo quiere?

En el mes de mayo del 2023, la hija mayor de Legarreta junto a Erik Rubín, sorprendió al anunciar en sus redes sociales que había comenzado una relación sentimental con el joven torero, causando un gran revuelo entre sus millones de seguidores, que no dudaron en darle sus felicitaciones. Pero, tal parece que en su hogar, no fue tan fácil como con sus fanáticos el conseguir esa armonía con su relación.

La joven confesó en Ventaneando que para su hermana menor no fue fácil asimilar el que estuviera con Tarik, pero no porque le cayera mal o que no lo quisiera, sino que después de tantos años siendo ellas dos fue complicado el cambiar ciertas cosas en su dinámica de hermanas: "Un poquito complicado, como que de repente ya irme pues luego tanto tiempo es como de: 'Ay, pero vas a estar con él y no conmigo'. Pero dentro de todo ellos dos se llevan como hermanos".

Nina y Mía. Internet

Bromeando sobre la frase que hizo famosa Ángela Aguilar: "Soy fan de su relación", refiriéndose a que admira la relación que existe entre Nina y Tarik, debido a que aseguró que estaba muy feliz de lo bien que se llevan y que él es todo un caballero y considerado con la menor: "Por ejemplo, el día de San Valentín, este año, me dio a mí mi regalo que fue espectacular y a mi hermanita le trajo rosas y un peluchito y entonces Nina justo lloraba y decía: ‘Es que nunca me han regalado flores y que él lo haya hecho es muy bonito".

De la misma manera, la intérprete de Diablo, confesó que este 2024 fue uno de sus mejores años, y no solo por su relación con el torero, sino por el éxito que ha tenido con su lanzamiento como solista y con todas sus pérdidas familiares ha logrado aprender mucho: "Fue mi año de lanzamiento como solista, he trabajado más que nunca en mi vida pero también ha sido un año muy fuerte y de muchísimo aprendizaje, no tanto por la separación de mis papás, pero teniendo estas pérdidas en la familia ha sido duro".

Finalmente habló sobre la separación de la presentadora de Hoy y el intérprete de Happy, asegurando que no fue complicado asimilarlo, y que siempre va a apoyarlos, destacando que ambos se siguen llevando muy bien: "Simplemente tomaron caminos distintos porque el amor se transforma y para ellos pues fue así, se aman muchísimo pero tal vez no de una manera romántica en este punto de su vida, son un gran equipo, son grandes papás, son grandes amigos y creo que también eso ha sido la base para que ellos tengan buena relación como la tienen ahora".

Nina con Tarik, Andrea y Mía. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui