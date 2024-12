Reseña: 'Mufasa: El Rey León' explora el origen de un líder y enriquece el legado de Disney

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Con una mirada emocionalmente rica y visualmente impresionante, Mufasa: El Rey León llega como una precuela profundamente reflexiva de una de las franquicias más queridas de Disney. Dirigida por Barry Jenkins, conocido por su trabajo galardonado en Moonlight, esta entrega se aventura más allá del icónico clásico de 1994 para revelar la historia de fondo del noble líder que marcó la infancia de muchos: Mufasa.

La película comienza con un espectáculo visual al estilo de El círculo de la vida, con la presentación de Kiara, la hija de Simba, abriendo el telón para una historia que alterna entre el presente y un pasado cargado de desafíos. A través de la narración de Rafiki, y con intervenciones cómicas de Timón y Pumba, el público es transportado al momento en que Mufasa, entonces un cachorro vulnerable, pierde a sus padres en una inundación devastadora.

Este trágico evento lo conduce a una tierra extraña, donde es acogido como un "forastero" por el rey Obasi (Lennie James) y su hijo Taka (Kelvin Harrison Jr.). Lejos de las ambiciones reales, el joven Mufasa demuestra un carácter humilde, una cualidad que se convierte en la clave de su grandeza futura. En contraste con el despreocupado Simba que canta I Just Can’t Wait to Be King, el Mufasa de Jenkins se presenta como un héroe instintivo y reticente, cuyo viaje está marcado por lecciones de comunidad y sacrificio.

Es necesario subrayar que Jenkins combina un enfoque visual estilizado con un profundo respeto por el legado original. Aunque utiliza la tecnología de animación por computadora que caracterizó la versión de acción en vivo de Jon Favreau en 2019, esta cinta se esfuerza por añadir expresividad y emoción a los rostros de los personajes. Sin embargo, algunas secuencias caen en el "valle inquietante", particularmente en momentos de canto o diálogo, lo que podría dividir a los espectadores entre quienes aprecian el realismo y quienes extrañan la animación tradicional.

La música, nuevamente reforzada por la influencia de Lebo M y los ritmos zulúes, añade profundidad cultural al filme. Entre las canciones destaca We Go Together, una oda al trabajo en equipo que encapsula el mensaje central de la película: la fuerza está en la unidad y el respeto mutuo, más que en el poder individual.

Hay que decir que Mufasa no solo explora los orígenes del personaje titular, sino que también siembra las semillas para futuras historias. Jenkins conecta inteligentemente esta narrativa con elementos clave del universo de El Rey León, desde los primeros días de Rafiki hasta el surgimiento de la emblemática Roca del Rey. Además, ofrece una dinámica completamente nueva con el personaje de Taka, un joven lleno de matices que eventualmente evolucionará hacia una figura conocida, añadiendo capas a la saga

Si la original El Rey León enseñaba a "recordar quién eres", Mufasa redefine esa sabiduría con un mensaje contemporáneo sobre la importancia del colectivo. En lugar de centrarse en el heroísmo individual, Jenkins pone el foco en cómo un líder se forja a través de sus relaciones y su capacidad para inspirar a otros.

Aunque las técnicas de animación puedan no envejecer tan bien como la clásica animación dibujada a mano, la cinta de Jenkins se asegura de que el corazón de la historia, su lección de humildad, comunidad y fortaleza interior, sea eterno.

Con un equilibrio entre la nostalgia y la innovación, Mufasa: El Rey León enriquece la franquicia al tiempo que rinde homenaje a sus raíces, invitando a una nueva generación a descubrir la profundidad detrás del rugido de un rey.

