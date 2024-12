Televisa, de luto: Muere famosa actriz de neumonía y así de escalofriantes fueron últimas palabras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que este 25 de diciembre se reportara el fallecimiento de la actriz y cantante mexicana Dulce a los 69 a los, revelan que la artista habría presentido su muerte, según informa el productor Iván Cochegrus. El amigo de la intérprete de Televisa aseguró que, previo al fallecimiento de la famosa durante el día de Navidad, él sostuvo una reunión con ella y confesó cuáles fueron unas de sus últimas palabras, las cuales estremecieron a todos.

"Me decía 'tengo miedo' y yo le dije 'amiga, tú eres una guerrera... y vas a salir adelante, así que no te preocupes', pero el destino te da estos momentos tan tristes. Ella lo presentía, pero a mí no me terminó de embonar porque yo la vi muy bien, físicamente muy bien, su cuerpo muy bien... Dulce era una mujer muy intuitiva y ella presentía algo", relató ante los medios de comunicación.

Dulce (QEPD)

En entrevista con el matutino Sale el sol, la cantante destacó que la preocupación por la salud de Dulce fue expresada errónameante por Romina, su hija. Además, Cochegrus reveló que la mirada de la intérprete de Tu muñeca era totalmente diferente: "Me acerqué a Romina y le dije 'Romi, está preocupada, Dulce está angustiada, no es la mirada de siempre'. No sabemos qué sentía ella dentro de su cuerpo, pero yo les puedo decir que no era para esperarse una noticia tan trágica".

Sostuvo, agregando a la despedida: "por lo menos a la mañana siguiente como yo la había visto 12 horas ante", dijo. El amigo de la dinastía Pinal aseguró que su visita hizo a 'La Pinal' muy feliz. Lamentablemente, la cantante perdió la vida luego de que se le detectara una difícil neumonía que no tuvo más remedio.

