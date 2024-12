Verónica Castro se arrepiente de no estar con Dulce en sus últimos momentos de vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El gremio de la música es uno muy pequeño, por lo que es natural que entre cantantes desarrollen una gran amistad, un ejemplo de ello es el de la cantante Verónica Castro, quien se mostró abiertamente afectada por la muerte de Dulce, gran icónica intérprete de la década de los 80 y 90, que perdió la vida a los 69 años de edad durante la jornada del pasado miércoles 25 de diciembre.

La conductora de Mala Noche, ¡No! declaró que, pese a que no pudo hablar con la celebridad en los momentos de mayor necesidad, sí la tuvo en su mente en todo momento. Asimismo, detalló que había pensado en llamarla en más de una ocasión, pero por temor a incomodar no lo hizo, lo que la llevó a adquirir una gran lección, la cual era ponerse en contacto con sus seres queridos en caso de que estuviesen pasando por un momento difícil.

Verónica Castro se muestra conmovida por la partida de Dulce

Créditos: Internet

Castro declaró: “Pensé que irla a ver y llamarle, decirle cuánto la admiro, solamente lo pensé, esto me lleva a una capacitación que a las gentes que quieres, admiras y se encuentran en un mal momento hay que llamarles, tenerlas cerca, decirles que las quieres porque no sabes cuándo se van, cuándo nos vamos”. La actriz de Los exitosos Pérez continuó su reflexión indicando: “Hay que acercarse a las personas que amamos, decirles cuánto significan para nosotros, porque no sabemos cuándo será la última oportunidad.

Cabe aclarar que esta declaración llega prácticamente de manera paralela a la filtración de la expareja de Dulce, que acudió al funeral de la celebridad para luego filtrar ante la prensa que nadie había asistido a la despedida de la famosa. Según lo dicho por Guillermo Rebolledo, la funeraria se encontraba vacía, teniendo como únicos presentes a él y a una amiga de la cantante de Tu Muñeca y Déjame volver contigo.

Rebolledo se comportó de una manera muy hermética y declaró que esto le sorprendía, puesto él ya no era una persona muy allegada a Dulce. Impactados, los reporteros, le preguntaron al hombre si es que se había podido poner en contacto con la hija de la estrella musical, Romina o con algún familiar, a lo que él respondió: “Nadie, nadie, nadie. No hay manera (de ponerse en contacto). Nadie. Nada más está una amiga de ella”, sentenció.

Fuentes: Tribuna