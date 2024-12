Adamari López 'regresa' con Toni Costa y así es como lo presumieron en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de años Adamari López logró sacudir a la industria de la farándula después de revelar que tanto ella como el bailarín Toni Costa, con quien procreó a su hija Alïa, habían decidido tomar rumbos separados; sin embargo, a diferencia de otros famosos que pasan por separaciones tormentosas, la originaria de Puerto Rico decidió hacer las cosas distintas, puesto ella no quería vivir una guerra sin cuartel con quien era el padre de su niña.

Como es bien sabido, pese a que ya pasó un tiempo considerable desde que López y Costa se separaron, la realidad es que ambos se han estado frecuentando por el bien de su hija. Incluso, en más de una ocasión, las celebridades se han organizado para realizar coreografías en las que participa su pequeña o ambos suelen acompañar a la infante en sus recitales de piano, entre otras muchas cosas.

Adamari López reaparece con Toni Costa

Un ejemplo de ello ocurrió durante la Navidad de este 2024, cuando Toni, Adamari y Alïa se reunieron como una feliz familia a pasar las fiestas decembrinas. En las imágenes se aprecia que la menor y la actriz de Amigas y Rivales estaban engalanadas con una bonita pijama temática, mientras que el bailarín llevaba ropa un poco menos cómoda como una camisa de manga larga color negra y unos jeans.

Según parece, Toni no habría pasado Noche Buena con Adamari, pero sí habría llegado de visita para poder disfrutar de Navidad, en compañía de su hija. Entre otras imágenes, se puede apreciar que Alïa disfrutó de abrir sus regalos en acompañada de más miembros de la familia. Las tiernas fotografías estuvieron fueron publicadas a través de la cuenta de Instagram de la menor, quien desde hace algún tiempo disfruta de su propio perfil en la mencionada red social.

Adamari López se reúne con Toni Costa

Y es que, aunque no lo parezca, Alïa, a su corta edad, ya es toda una influencer consagrada, pese a que aún no cuenta con su sello de verificación, pero sí que tiene alrededor de 1,1 millón de seguidores, cifra que ni siquiera han logrado alcanzar algunas celebridades mexicanas, quienes apenas y pueden llegar a los 300 mil fanáticos en sus respectivos perfiles. Como era de esperarse, la gente no dejó de alegrarse con mensajes como: “Hermosa familia”, “La felicidad de Alïa es única”, “Qué lindos, en el nombre de Dios que se casen, son una linda familia”, “La foto que anhelaba ver, hermosos siempre”, declaró.

