Dulce fallece en Navidad y filtran las 'escalofriantes coincidencias' con Silvia Pinal

Ciudad de México.- A un par de días del fallecimiento de Dulce, la cantante reconocida como una de las mejores voces, varios fans a empleado las redes sociales para exponer las escalofriantes coincidencias entre su deceso y la triste muerte de la 'Última Diva del Cine' de la época de oro mexicano, Silvia Pinal. La partida de la primera actriz y de la cantante a nivel nacional ha sido un gran dolor para sus seguidores que las consideraban de los últimos mejores talentos artísticos.

Pinal, con 94 años de edad, perdió la vida entre los brazos de sus hijos, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, además de varios de sus nietas y bisnietas, a causa de un doble colapso pulmonar derivado de una severa neumonía, siendo esta la primera coincidencia, pues la famosa intérprete también falleció entre los brazos de los seres que más amaba y supuestamente también después de un colapso pulmonar que se deriva de la neumonía, aunque con la diferencia de que Dulce fue operada días antes.

La segunda, fue que la última publicación que realizó la propia intérprete de Aún Lo Amo, antes de anunciarse que estaba hospitalizada, fue precisamente uno de despedida para la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, recalcando la gran falta que haría para el mundo artístico: "Tu legado permanecerá por siempre en nuestros corazones y en la historia del arte mexicano. Fue un honor compartir momentos contigo y admirarte como la mujer extraordinaria que siempre fuiste".

Dulce se despidió de Silvia. Instagram @dulcelacantante

La tercera es el hecho de que entre sus decesos solo hay unas cuantas semanas y que su último adiós fue realizado en la en funeraria García López Casa Pedregal y de manera privada, en el que los empleados no dejaban pasar a nadie más que familiares o amigos cercanos, aunque, se dice que los restos de la querida creadora de Tu Muñeca estuvieron solos, ya que no habrían asistido sus familiares y no dejarían pasar a amigos o fans.

Finalmente, otra coincidencia fue el que al parecer, Dulce al igual que Silvia, fueron grandes amigas del productor de teatro, Iván Cochegrus, ya que este, después de que se anunció el deceso de la intérprete de Déjame Volver Contigo, salió a pronunciarse devastado y a la prensa dio detalles de su tan lamentable fallecimiento, contando los últimos momentos de su vida, así como otros amigos de la cantante.

