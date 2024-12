¿Le fue infiel a Alexis Ayala? Cinthia Aparicio revela en 'Hoy' si se divorcia del actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Cinthia Aparicio, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en el que ha decidido romper el silencio y revelar si se divorciará del querido histrión, Alexis Ayala, a tan solo un año de haberse casado con docenas de colegas y familiares como testigos de su amor. Seguidores del actor de Televisa han sospechado de una separación por fotos de él, ¿acaso hubo infidelidad?

En noviembre del 2023, tras un par de años de relación sentimental, Aparicio y el actor de Lo Qué La Vida Me Robó, llegaron al altar, momento en el que él reiteró que la famosa actriz no era el amor de su vida, sino que era "amor en mi vida", haciendo referencia que el amor tiene un nuevo significado en su vida desde que ella llegó. A la ceremonia también asistieron medios de comunicación, a los cuales recibieron tras convertirse en marido y mujer, revelando su gran felicidad.

Pero, a poco más de un año de su matrimonio, se comenzó a decir de un supuesto divorcio, por lo cual, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy en una entrevista en exclusiva para el matutino, señaló que no estaban peleados y mucho menos iban a divorciarse, bromeando con que lo cuida bien: "Estamos muy bien, estamos con la obra de teatro, él va a empezar ahorita un proyecto, va regresando de España, él regreso de otro proyecto, entonces, no se preocupen que al señor Ayala se los tengo bien cuidadito".

Tras esto, Cinthia mencionó que la gente se inventó su divorcio del exintegrante de Solo Para Mujeres, debido a unas fotografías en las que aparece muy diferente, pero aseguró que tienen muchos años, pues fue para una campaña que se realizó mucho antes de conocerse, por lo que no les dio importancia: "Hizo una campaña, que fue hace mucho tiempo, ni siquiera nos conocíamos, entonces creo que son de esa campaña, entonces está muy bien el señor Ayala".

Finalmente, aseguró que Alexis es un hombre maravilloso que la entiende bien en su trabajo, por lo que en su obra de teatro, Las Mujeres Son De Venus y Los Hombres Ni Mad..., destacó que él la deja desenvolverse y también el seguir sus sueños con otros proyectos que elija, por lo que la hace sentir bien y por ello siempre han estado bien: "Tenemos ese apoyo, él me apoya sabes, no me corta las alas, quiero seguir trabajando él me apoya con ese crecimiento".

Fuente: Tribuna del Yaqui