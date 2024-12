Le paralizó medio rostro: Actriz de Televisa demandará a cirujano plástico por mala praxis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de Televisa y presentadora, Tanya Vázquez, se ha sincerado sobre uno de los peores momentos de su vida, ya que desgraciadamente por querer verse más joven un médico le paralizó el rostro, el haber hecho algo mal en su cirugía, mencionando que podría demandar al cirujano plástico que la atendió por mala praxis. La protagonista de melodramas reveló a Venga la Alegría que tuvo severas consecuencias por esta situación.

En el año del 2022, la reconocida histrionista de melodramas como Al Diablo Con Los Guapos, fue una de las tantas celebridades que han deseado hacerse un cambio estético para verse más jóvenes de lo que son, siendo desgraciadamente de las que no tuvieron los resultados esperados. En el último año, Laura Flores y Mauricio Mejía, confesaron que quedaron deformes tras cirugías estéticas, dado a pequeños errores, incluso el histrión perdió visibilidad e lo hinchada que quedó su cara.

Desgraciadamente, para Vázquez la situación fue bastante grave, debido a que le quedó paralizado medio rostro. La actriz confesó al matutino de TV Azteca que lo que más le molestaba es que el cirujano al que fue, es uno de renombre y con un despacho famoso, destacando que además de su error le hicieron algo que ella ni siquiera autorizó: "No me fui a un lugar clandestino, extraño, raro, no, o sea, era alguien que me super recomendaron y me paralizó una parte de mi cuerpo, y con un procedimiento que yo no pedí, o sea, me hicieron algo que no estaba platicado y eso es muy peligroso".

Ante esto, declaró que por esta situación no pudo trabajar y estuvo una temporada escondida, ya que esa parálisis le impedía hacer las gesticulaciones requeridas para su trabajo, destacando que aparte del trabajo, también le dieron consecuencias emocionales, debido a que sentía que no podría volver a dar la cara: "Trabajar, tuve que parar, tuve que hacer una pausa, psicológicamente, emocionalmente me afectó muchísimo, muchísimo, el tema de lo que me sucedió, te prometen que vas a quedar maravillosa y tu vas a mejorar, no vas a salir peor de lo que entraste".

Finalmente, la actriz de Duelo de Pasiones y María Isabel, mencionó que sí está pensando en tomar acciones legales en contra de la persona que hizo esto por mala praxis, pero puntualizó que aún se encuentra en pláticas y va a ver que sucede con sus abogados, si es que procede algún movimiento en especial o si simplemente no se podrá hacer nada. Tanya fue a terapias para poder recuperar la movilidad, aunque afirma que no regresó a su 100 por ciento.

Fuente: Tribuna del Yaqui