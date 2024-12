No puede seguir sin Dulce: Ahogado en llanto, productor de GranDiosas anuncia su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido productor de GranDiosas y de teatro, Hugo Mejuto, se sinceró ante las cámaras de varios medios de comunicación, ante los cuales no pudo evitar ahogarse en llanto al recordar a su querida amiga y socia, la cantante Dulce, dejando en claro que esta partida es tan dolorosa que no puede seguir sin ella con el proyecto musical antes mencionado, así que anunció su retiro.

Millones de mexicanos y docenas de celebridades quedaron devastados por la sorpresiva muerte de la intérprete de Tu Muñeca, sin embargo, Mejuto acaba de demostrar que su dolor va más allá de solo perder a uno de los mejores talentos de la industria, sino que le duele perder al ser humano que era, pues con lágrimas en los ojos dijo que la recordará como "la más grandiosa, una mujer admirable, que fue buena hija, buena madre, buena hermana, tía, empresaria, que siempre vio por el proyecto, por mi persona y la última llamada que tuvimos todavía estuvo viendo por mí".

El productor aseguró que en esa llamada, ella no dejaba de preocuparse por los proyectos que tenía pendientes, que no quería quedarle mal, y que estaba en shock, porque se escuchaba bien, con ánimos, pero, que parecía estar muy rara, como que algo más que su trabajo y su familia le preocupaba: "Sentí rara la llamada, no creo que ella misma supiera de lo que me estaba hablando, pero se sentía completamente una llamada como también de despedida y me dijo 'si ves por mi salud, llámale a Roberto que es uno de sus mejores amigos".

Mejuto comentó que ya está preparando un homenaje digno de la gran artista que era, y de la importante persona que era para él, al lado de Alicia Villarreal, destacando que para él es lo más importante que hará en su carrera, porque siente que debe de ser impresionante y digno de ella: "Será el mayor reto que tenga como productor, rendirle un homenaje a una amiga, a una persona que me sacó adelante en muchos momentos. Ese homenaje que quiero hacerle porque gracias a ella se hizo grandiosas, dos discos y se hizo mi carrera y cuando la necesité siempre estuvo. No tienen idea lo que vivimos con ella".

Con respecto a todos los rumores de la herencia y que tendría una mala relación con su hija, Romina Mircoli, destacó que no piensa tocar el tema, debido a que los verdaderos amigos de ella saben que no le gustaría que en eso se centrara las noticias de ella, sino que mejor se enfocaran en su carrera: "Los que somos sus amigos sabemos que no le gustaría que habláramos de su familia, sólo de lo que hacía en el escenario, que todos fuimos testigos, siempre estuvo en GranDiosas desde el primer concierto que existió hasta el último".

Finalmente, afirmó que la intérprete de Ay Papasito presintió su muerte y que la última vez que la vio dijo que algo en los ojos de la creadora de Aún Lo Amo le decía que ya no iban a reencontrarse, así que buscó estar muy cerca de ella en todo momento: "Alicia lo presentía y se la pasó abrazándola todo el tiempo, ella estaba recién salida del hospital, le acababan de quitar el riñón, pero Dulce no, apoyó el teatro con Omar Suárez y me pidió que la fecha que teníamos el 19 de diciembre la cambiara a enero y ya no hablé con ella, se ganó el apoyo y cariño de mucha gente y hay que darle su homenaje".

